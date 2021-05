Les conditions d'Ennahdha pour voter en faveur de la criminalisation de la normalisation avec Israël

Le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Imed Khemiri, a été l’invité de l’émission Houna Shems du lundi 17 mai 2021, sur les ondes de Shems FM. Il est, entre autres, revenu sur la position de son parti face au regain des hostilités entre l’armée israélienne et le mouvement Hamas dans les territoires occupés.

Tout en affirmant qu'Ennahdha soutient toute initiative visant une criminalisation de la normalisation avec Israël, il a précisé que son parti émettait cependant quelques conditions.

Esquivant la question sur le motif qui avait poussé Ennahdha à rejeter en 2013 lors de l’élaboration de la Constitution de 2014 une initiative portant incrimination de la normalisation avec l'entité sioniste, le député a, toutefois, assuré que son parti soutiendrait toute initiative législative en faveur de la cause palestinienne.

Il a ajouté, dans ce sens, que son parti avait, d’ailleurs, demandé un changement de l’ordre du jour de la plénière de mardi afin d’examiner les outils et moyens que le Parlement et l’Etat tunisien pourraient présenter en soutien aux Palestiniens.

Interrogé sur la position du parti vis-à-vis de la nouvelle initiative législative du mouvement Echaab portant incrimination de la normalisation avec l'entité sioniste, Imed Khmiri n’a pas avancé d’avis tranché mais a signalé que le cadre et outils légaux susceptibles de définir et de règlementer la question devrait faire l’objet d’un débat entre toutes les parties prenantes assurant que la cause palestinienne ne peut être objet de divergences entre les Tunisiens.

Face à l'insistance de la journaliste, Imed Khmiri a cependant avancé : « Nous, en tant que parti Ennahdha, voterons en faveur de toute initiative législative soutenant la cause palestinienne et criminalisant - ou réglementant - toute normalisation avec l’entité sioniste. Nous restons ouverts à tous les blocs parlementaires afin de débattre d’une telle initiative [...] à condition cependant que cette initiative rassemble toutes les parties de la scène politique nationale dont surtout la présidence de la République et celle du gouvernement et les parties financières qui devront formuler leur avis sur la question ».





Revenant sur les infractions du parti au protocole sanitaire avec notamment la manifestation organisée en février et les funérailles d’un membre du parti la semaine dernière, Imed Khemiri a indiqué que les circonstances sociales et politiques avaient poussé au rassemblement dans les rues de la Capitale niant, toutefois, une initiative du parti pour ce qui est des obsèques de Mokhtar Lamouchi. Selon le député, le décès du militant d’Ennahdha avait provoqué un émoi populaire et le rassemblement était spontané.

Imed Khemiri a estimé, également, que le chef du parti, Rached Ghannouchi, ne pouvait ne pas assister aux funérailles d’un membre et député d’Ennahdha.

Pour ce qui est de la visite de ce dernier à Doha, il a soutenu que ce déplacement visait à obtenir de l’aide pour la Tunisie de par les liens d’amitié dont dispose Rached Ghannouchi au Qatar.

N.J.