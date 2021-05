Le succès de Huawei Harmony OS est-il une possibilité ou une inévitabilité?

HarmonyOS est le produit d'un projet patient et clairvoyant visant à anticiper les besoins des utilisateurs de Huawei dans l'ère IoT à venir. Cette patience est peut-être sur le point de porter ses fruits, car HarmonyOS commence à voir des applications dans deux domaines dans lesquels l'industrie de l'IoT a rencontré des goulots d'étranglement.

Répondre efficacement aux besoins des utilisateurs et identifier les difficultés techniques

Huawei identifie les obstacles techniques à la mise en œuvre d'un système et d'un écosystème IoT unifiés et conviviaux, y compris des environnements de sécurité complexes, différents facteurs de forme du matériel et des considérations de performances.

Les capacités matérielles des appareils IoT varient en fonction de leur taille et de leur coût. Les appareils IoT sont confrontés à un tout nouvel ensemble de défis en matière de sécurité réseau. Les smartphones existent depuis assez longtemps pour développer un répertoire de technologies de sécurité matures, notamment la vérification des mots de passe, la détection des empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Contrairement à un téléphone, que les utilisateurs verrouillent et déverrouillent généralement des dizaines, voire des centaines de fois par jour, les utilisateurs interagissent beaucoup moins fréquemment avec les appareils IoT. Par exemple, les gens modifient rarement les paramètres des caméras domestiques et des interrupteurs intelligents. De nombreuses personnes définissent un mot de passe simple et facile à mémoriser lors de la première configuration de l'appareil, si elles définissent un mot de passe.

Huawei vise probablement à faire une grande différence dans le secteur de l'IoT en établissant la compatibilité avec une gamme diversifiée de matériel. En outre, il a développé une technologie distribuée basée sur les connaissances de l'industrie et des années d'accumulation de technologies dans les domaines des communications et de la technologie.

Il existe deux grandes tendances technologiques dans l'industrie de l'IoT: une connexion améliorée et des capacités améliorées des appareils Voient comment les forces de Huawei sont liées à ces tendances du secteur et comment elles ont guidé le développement d'HarmonyOS.

1- une connexion améliorée : Huawei HarmonyOS transcende les barrières physiques des appareils et - les connecte via une seule application. Actuellement, les appareils de différentes marques utilisent différents protocoles de communication. Pour les connecter, Huawei doit persuader les fabricants de rejoindre l'écosystème HarmonyOS, puis fournir un support technique adéquat afin de minimiser la charge de travail des développeurs chargés de rendre les appareils de ces fabricants compatibles avec HarmonyOS.

2- Des capacités améliorées de l'appareil : L'IA est désormais très appréciée par l'industrie de l'IoT. L'ajout d'un écran, d'une caméra et d'une puce AI sur chaque appareil augmentera inévitablement les coûts de production et, dans certains cas, peut-être d'un coût prohibitif.

La technologie distribuée d'HarmonyOS fournit une solution unique qui permet à tous les appareils en ligne, y compris les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones portables, de partager leurs capacités et de devenir un tout intégré.

En termes techniques, HarmonyOS virtualise les capacités de chaque appareil et les place dans un pool de ressources de capacités partagées, permettant aux applications d'appeler les capacités matérielles requises via le système. Dans cette architecture, les capacités matérielles peuvent être combinées et recombinées si nécessaire, comme les briques Lego. Un téléviseur peut utiliser le clavier d'un ordinateur portable. Les applications installées sur un téléphone peuvent utiliser les capacités d'un téléviseur ou d'un haut-parleur intelligent tout aussi facilement que les capacités du téléphone lui-même. Tous les appareils individuels d'un utilisateur deviennent un super appareil unifié.

En regardant l'histoire de Huawei, il est clair que c'est une entreprise qui a toujours joué le long jeu. Plutôt que de sauter dans tous les trains qui passaient, la stratégie de l'entreprise a toujours été de bricoler tranquillement des projets ambitieux à long terme, puis de faire de grands pas au bon moment.