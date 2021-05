Les syndicats appellent à la mise en place d’un programme de vaccination pour les enseignants

Réagissant à l’annonce de la commission nationale de lutte contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne la reprise des cours, des syndicats de l’enseignement relevant de la Fédération générale de l'enseignement secondaire ont souligné la nécessité de fournir les conditions de sécurité et de prévention nécessaire.

Pour la Fédération, il est impératif de se mettre d’accord immédiatement sur un programme clair, précis et pratique pour permettre à toute la famille éducative de se faire vacciner conformément aux priorités qui ont été discutées avec le ministère lors des réunions précédentes.

Dans ce cadre, la Fédération a appelé le ministère de l'Education à une réunion d'urgence pour discuter des points susmentionnés, ajuster les procédures de la reprise des cours et ses modalités, et convenir d'une vision commune pour la fin de l'année scolaire et pour la sécurisation des examens nationaux.

Réunis via visioconférence, ces syndicats ont décidé que le salut du drapeau lundi sera fait sur les hymnes tunisien et palestinien, les drapeaux des deux nations seront levés dans tous les collèges et lycées, et ceci le 17 mai 2021 à 8h, l’objectif étant de dénoncer l’actuel attaque sanguine israélienne sur la Palestine.

