Rached Ghannouchi : La Tunisie ne s’effondrera pas et ne fera pas faillite !

Le président du Parlement et chef du mouvement islamiste, Rached Ghannouchi a exprimé ses vœux, mercredi 12 mai 2021, au peuple tunisien à l’occasion de l’Aïd El Fitr, souhaitant de vaincre la pandémie afin de reprendre une vie ordinaire et aspirer à un avenir meilleur et une relance de l’économie.

Le président du Parlement a indiqué que les mesures exceptionnelles avaient imposé un confinement aux Tunisiens, notant les difficultés économiques ayant impacté les petits commerçant et entravé plusieurs services. « Cependant, la Tunisie surmontera les difficultés grâce à la patience, au travail sérieux, la production et la solidarité ».

D’autre part, Rached Ghannouchi a salué la résistance palestinienne, appelant les parlements arabes, internationaux et toutes les forces vives à travers le monde à soutenir le peuple palestinien dans sa crise.

Le président du Parlement a conclu en assurant que la Tunisie se développera et qu’elle sera constante. « La Tunisie aura un avenir meilleur. Elle ne s’effondrera pas et ne fera pas faillite. L’avenir sera à la liberté et à la démocratie ».

S.H