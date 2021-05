Des organisations et associations tunisiennes condamnent les attaques contre les Palestiniens à Jérusalem

Des organisations et associations tunisiennes ont publié ce mercredi 12 mai 2021, un communiqué pour condamner les récentes attaques israéliennes contre les Palestiniens et condamner le silence de nombreuses parties arabes et internationales.

Les signataires ont exprimé leur adhésion à la nécessité de promulguer une loi tunisienne criminalisant la normalisation avec l'entité sioniste. Ils sont salué le peuple palestinien pour sa résistance et les sacrifices consentis pour libérer la Palestine et résister au colonialisme.

Les associations ont aussi déploré le silence arabe face aux crimes de l’entité sioniste contre le peuple palestinien, considérant l’empressement de certains pays arabes à normaliser leurs relations avec l’entité sioniste comme un encouragement au voyoutisme d’Israël. Elles ont appelé les autorités égyptiennes à lever le blocus sur la bande de Gaza et à faciliter l’acheminement d’aides à sa population.

Les signataires ont enfin condamné l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations unies à obtenir ne serait-ce qu'une simple déclaration condamnant les crimes israéliens commis dans la région de Cheikh-Jarrah.

On trouve parmi les nombreux signataires du communiqué, le Syndicat des journalistes (SNJT), l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Association des magistrats (AMT) et la La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH).

Des heurts ont éclaté vendredi sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, entre des manifestants palestiniens et les forces de police israéliennes, faisant des centaines de blessés. Ces affrontements ont eu pour origine les menaces d’expulsion qui ont concerné des familles palestiniennes du quartier de Cheikh-Jarrah dans le cadre de l’extension des colonies juives.

M.B.Z