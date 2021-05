Skoda dévoile la quatrième génération de la Fabia

Vingt-deux ans après le lancement de la Škoda Fabia, le constructeur automobile tchèque propose la quatrième génération de sa petite voiture populaire. Elle repose désormais sur la plate-forme modulaire MQB-A0 du Groupe Volkswagen et est la plus spacieuse de son segment, avec un confort encore amélioré et de nombreux systèmes d’assistance et de sécurité avancés. Les qualités habituelles et séduisantes de la marque, telles que le rapport qualité-prix, une remarquable fonctionnalité et de très nombreux équipements Simply Clever font de la nouvelle Fabia une authentique Škoda.

Pour la première fois, la Škoda Fabia repose sur la plate-forme modulaire MQB-A0 du groupe Volkswagen, pour un espace intérieur encore plus spacieux. Dépassant désormais la barre des quatre mètres, avec 4 108 mm, la nouvelle Fabia est considérablement plus longue que la version précédente. Le coffre, qui était déjà le plus grand du segment avec 330 litres, a encore gagné 50 litres pour désormais afficher 380 litres. Reposant sur la plate-forme MQB-A0, la nouvelle Fabia dispose dorénavant de nombreux systèmes d’aide à la conduite qui étaient jusqu’ici réservés aux véhicules des segments supérieurs. Associée à une carrosserie encore plus rigide, la petite voiture offre une excellente sécurité active et passive.

La nouvelle Fabia séduit d’emblée par son design et la confiance qu'inspirent ses proportions. Les phares très affûtés et les feux arrière, dotés d’une technologie LED moderne et de structures cristallines, soulignent son aspect dynamique. L’intérieur redessiné se caractérise par un tableau de bord symétrique avec un écran central indépendant, un combiné d’instruments numériques en option et des bandes décoratives horizontales. Dès le lancement sur le marché, les niveaux de finition Active, Ambition et Style seront disponibles. La variante sportive Monte Carlo les suivra plus tard. Cinq moteurs essence issus de la génération EVO actuelle du Groupe Volkswagen délivrent des puissances allant de 48 kW (65 ch) à 110 kW (150 ch). La Fabia est la voiture la plus aérodynamique de son segment avec un coefficient de traînée (Cd) de 0,28. Lorsqu’elle est équipée du réservoir de carburant de 50 litres disponible en option, elle peut atteindre une autonomie de plus de 900 km en cycle WLTP. Cinq nouveaux équipements Simply Clever sont inédits chez Škoda.

La nouvelle Fabia a grandi de 11 cm pour atteindre un peu moins de 4,11 m, et offre le plus grand compartiment à bagages de son segment avec 380 litres.

Plus grande, plus avancée et plus émotive : la quatrième génération de la Škoda Fabia a grandi et reprend le langage stylistique actuel. Avec ses proportions athlétiques, ses lignes sculpturales et ses phares et feux arrière aux lignes incisives utilisant la technologie LED, la dernière Fabia est particulièrement dynamique et émotive. Basée sur la plate-forme modulaire MQB-A0 du Groupe Volkswagen, la voiture est plus grande à l’intérieur comme à l’extérieur. Grâce à des détails sophistiqués, tels que des jantes optimisées sur le plan aérodynamique et des volets du radiateur à réglage actif dans l’entrée d’air inférieure du pare-chocs avant, la nouvelle Fabia atteint un coefficient de traînée (cd) de 0,28, établissant un nouveau record dans le segment des petites voitures.

Des lignes sculpturales, par exemple sur le capot, des proportions dynamiques et des unités d’éclairage modernes avec technologie LED et les structures cristallines typiques de Škoda créent un look particulièrement émouvant. Un autre petit point fort du design se trouve sur les portes avant : les lignes de la carrosserie y forment le triangle caractéristique du drapeau tchèque. Les phares au design incisif, équipés de série de la technologie LED, s’étendent jusqu’à la calandre Škoda. Les variantes full-LED offrent des feux de croisement et de route plus intenses, ainsi que des fonctions d’éclairage adaptatif et de virage. Les feux arrière full-LED sont également disponibles en option.

Par rapport aux trois premières générations, la dernière Škoda Fabia est plus grande à l’intérieur comme à l’extérieur, tandis que son poids reste pratiquement inchangé. Avec une longueur de 4 108 mm, elle dépasse pour la première fois la barre des quatre mètres. Par rapport à sa devancière, la nouvelle Fabia est plus longue de 111 mm, son empattement a augmenté de 94 mm pour atteindre 2 564 mm et, avec 1 780 mm, elle est plus large de 48 mm. L’augmentation des dimensions globales permet d’offrir un habitacle encore plus spacieux. Škoda a également augmenté de manière significative le coffre de la Fabia, qui était déjà le plus grand du segment pour le modèle précédent. La nouvelle Fabia offre désormais un volume de 380 litres pour les bagages, soit 50 litres de plus qu’auparavant. Avec les sièges arrière rabattus, la capacité du coffre peut être portée à 1 190 litres.

L’intérieur de la Fabia est un subtil équilibre entre émotion et ergonomie. Visuellement, il se caractérise par un écran d’infodivertissement autonome mesurant jusqu’à 9,2 pouces. En plus des systèmes d’infodivertissement de pointe, la Fabia peut également être équipée pour la première fois d’un combiné d’instruments numériques de 10,25 pouces. Les équipements de confort issus des véhicules du segment supérieur, comme le pare-brise et le volant chauffants, sont d’autres options disponibles pour la première fois sur la Fabia. La Škoda Fabia sera initialement lancée en trois niveaux de finition.

Il s’agit de la toute première Škoda Fabia à être disponible en option avec un combiné d’instruments numériques doté d’un écran numérique de 10,25 pouces. Les conducteurs peuvent choisir parmi différents affichages pour répondre à leurs besoins. Parmi ceux-ci figure l’affichage Classic, qui reprend le style des instruments analogiques ronds. Les autres affichages sont appelés Modern, Reduced et Extended. Dans le cadre du pack Dynamics en option, un cinquième est proposé, à savoir l’affichage Sport, dans lequel le compte-tours occupe une place centrale. Le Virtual Cockpit, aussi appelé combiné d'instruments numériques, peut également afficher, entre autres, les logos des stations de radio, la couverture des albums de musique et les photos enregistrées des appelants. Sur la carte, il est possible de zoomer sur les carrefours et de les afficher dans une fenêtre séparée. La Fabia est équipée de série d’un tableau de bord analogique et d’un écran d’information de 3,5 pouces.

La dernière génération de la petite voiture de Škoda est la première Fabia qui peut être commandée avec la climatisation Climatronic à deux zones, ainsi que des ouïes d’aération à l’arrière de la console centrale pour garder les passagers arrière au frais. Lorsqu’elle est équipée de ce système de climatisation disponible en option, la console centrale comporte deux boutons rotatifs permettant de régler la température séparément pour les côtés droit et gauche du véhicule. Toutes les fonctions du système peuvent être commandées intuitivement à l’aide de huit boutons.

Škoda a équipé la nouvelle Fabia de systèmes d’infodivertissement dotés d’écrans allant jusqu’à 9,2 pouces. La petite voiture est toujours en ligne grâce à une carte eSIM intégrée. Il est ainsi possible de recevoir la radio internet ou d’accéder à la large gamme de services mobiles en ligne Škoda Connect et aux dernières applications d’infodivertissement. Les smartphones peuvent être connectés à la voiture via Wireless SmartLink sans avoir besoin d’un câble et être chargés par induction dans le Phone Box. Amundsen, le système d’infodivertissement haut de gamme, peut également être commandé par gestes et l’assistant vocal numérique Laura.

Pour la nouvelle Škoda Fabia, trois systèmes d’infodivertissement différents sont proposés. Swing, le système d’entrée de gamme, dispose d’un écran tactile couleur moderne de 6,5 pouces, d’une radio avec récepteur numérique DAB et de quatre haut-parleurs avant de série. Le système Bolero propose une radio, un écran de 8 pouces, un système mains libres Bluetooth et deux haut-parleurs surround supplémentaires dans les portes arrière. Un smartphone peut être connecté sans câble via Wireless SmartLink et Android Auto ou Apple CarPlay, tandis que le Phone Box en option permet une recharge par induction.

Équipée de jusqu’à neuf airbags, la nouvelle Škoda Fabia est l’une des petites voitures les plus sûres du marché. La Fabia étant désormais construite sur la plate-forme modulaire MQB-A0, ses caractéristiques de sécurité active et passive ont été encore améliorées, notamment par des systèmes d’aide à la conduite qui étaient auparavant réservés aux véhicules des segments supérieurs. Le Travel Assist et le Park Assist sont par exemple disponibles pour la première sur la Fabia.

C’est la première Fabia qui peut être équipée du Travel Assist, un système qui offre une assistance automatique pour le guidage longitudinal et transversal du véhicule. Il peut être activé par simple pression sur un bouton et combine plusieurs systèmes d’assistance en même temps. Jusqu’à 210 km/h, le régulateur adaptatif de la vitesse (ACC) adapte automatiquement la vitesse de la voiture à celle des véhicules qui la précèdent. Comme son nom l’indique, le Lane Assist aide à maintenir la Fabia sur sa bande en intervenant dans la direction si nécessaire. Grâce à la fonction Hands-on Detect, le Travel Assist vérifie si le conducteur tient en permanence le volant. Le Blind Spot Detect (Side Assist), amélioré pour l’occasion, se trouve aussi sur la liste des options. Jusqu’à 70 m, ce système prévient le conducteur que des véhicules ont l’intention de dépasser ou se trouvent dans un angle mort. La Fabia peut désormais également aider le conducteur à se garer : le système Park Assist fonctionne jusqu’à 40 km/h en affichant des places de stationnement en créneau ou en épi et, si le conducteur le souhaite, en se chargeant des manœuvres de stationnement. Le Manoeuvre Assist utilise des capteurs pour détecter un obstacle devant ou derrière le véhicule lors du stationnement et freine automatiquement. La reconnaissance des panneaux de signalisation et le Front Assist avec protection prédictive des piétons et des cyclistes sont également des nouveaux équipements de la Fabia.

La nouvelle Fabia est équipée de série d’airbags pour le conducteur et le passager avant, d’airbags rideaux et d’airbags latéraux avant. Un airbag genoux pour le conducteur et des airbags latéraux arrière sont proposés en option pour renforcer la sécurité. Les ancrages ISOFIX et les points d’ancrage top tether des sièges arrière font partie de l’équipement de série et sont disponibles en option pour le siège du passager avant. Grâce aux œillets d’ancrage top tether situés sur le dossier du passager avant et sur les sièges extérieurs à l’arrière, la Fabia peut accueillir trois sièges enfants solidement fixés.

Plus de choix et une plus grande palette de puissances : les variantes de motorisation sont bien plus nombreuses sur la Škoda Fabia de quatrième génération que sur sa devancière. Pour cette petite voiture, Škoda propose cinq moteurs de la dernière génération EVO du Groupe Volkswagen. Tous les moteurs sont conformes à la norme Euro 6d. Leurs puissances s’échelonnent de 48 kW (65 ch) à 110 kW (150 ch). Quatre des cinq moteurs, associés au réservoir de carburant de 50 litres en option, permettent de parcourir plus de 900 km selon le cycle WLTP.

Tous les moteurs respectent la norme Euro 6d. Délivrant une puissance de 110 kW (150 ch) et couplé à une boîte DSG à 7 rapports de série, le 1.5 TSI est la dernière variante de motorisation haut de gamme. Les modèles développant jusqu’à 70 kW (95 ch) sont équipés d’une boîte manuelle à 5 vitesses, tandis que le 1.0 TSI affiche une puissance de 81 kW (110 ch) et peut être couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une boîte DSG automatique à 7 rapports.

Škoda propose deux moteurs essence à injection multipoint au choix pour la Fabia d’entrée de gamme, qui est une traction. Ces moteurs 1.0 MPI sont des trois cylindres d'un litre de cylindrée qui développent respectivement 48 kW (65 ch) et 59 kW (80 ch). Cela représente 4 kW (5 ch) de plus que les moteurs de la génération précédente. Les deux moteurs ont été développés par Škoda AUTO et sont produits en République tchèque.

Les deux moteurs 1.0 TSI à injection directe sont dotés de blocs-cylindres avec un revêtement au plasma qui remplacent les chemises de cylindres en fonte, ce qui réduit les frottements internes dans les trois cylindres. Ce revêtement permet de réduire la consommation de carburant, les émissions et, grâce à une meilleure répartition et dissipation de la chaleur dans la chambre de combustion, la charge thermique du moteur. Cette couche mince, recouverte de poudre, ne mesure que 150 μm (0,15 mm).

Le moteur 1.5 TSI de quatre cylindres affichant une puissance de 110 kW (150 ch) est le nouveau moteur haut de gamme de la Fabia. Sa gestion active des cylindres (ACT) réduit la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2. Lorsque la charge du moteur est faible, le système coupe automatiquement deux cylindres, pratiquement sans que le conducteur s’en aperçoive. Tous les moteurs TSI disponibles sur la Škoda Fabia sont équipés d’un filtre à particules essence.

En combinaison avec le réservoir de carburant de 50 litres disponible en option au lieu du réservoir de série de 40 litres, les moteurs trois cylindres permettent de parcourir plus de 900 km selon le cycle WLTP.

D’après communiqué