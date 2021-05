OPPO classée 6ème dans le top 50 des meilleures marques internationales chinoises, selon KANTAR BrandZ™ 2021

Classé n°2 sur les marchés émergents, OPPO affiche des performances remarquables en termes de puissance et de positionnement

Le dernier rapport Kantar BrandZ™ 2021 sur le classement des 50 meilleures marques internationales chinoises, vient d’être publié conjointement par KANTAR et Google et dévoilé, le 10 mai 2021, à Shenzhen (Chine).

OPPO a été classée cette année à la 6ème position en tant que meilleure marque internationale chinoise. Dans les marchés développés, OPPO a évolué d’une façon remarquable avec un taux de croissance de plus de 30% par an depuis 2018 et dans les marchés émergents, OPPO a été classée n°2 grâce à sa puissance exceptionnelle et son positionnement.

Marque leader d'appareils intelligents dans le monde, OPPO figure sur la liste KANTAR BrandZ™ depuis cinq années consécutives et son classement n'a cessé de croître, vu son développement rapide, ses réalisations impressionnantes et sa forte influence sur le marché mondial.

Derek Sun, Directeur Branding de la marque OPPO, a fait part de ses réflexions sur le sujet de l'exploration des opportunités de croissance dans les marchés émergents, en déclarant : "Nous sommes ravis de voir OPPO atteindre un si haut rang sur la liste. En tant que marque chinoise globale, OPPO accorde toujours la priorité aux personnes et s’efforce de proposer des produits innovants et impressionnants aux consommateurs du monde entier. A travers notre vision stratégique -La Technologie au service de l’humanité, pour le progrès du monde-, nous continuerons à créer une vie meilleure pour les clients dans le monde entier grâce à notre influence croissante sur les marchés."

Shanshan Sheng, chef du groupe des accélérateurs des marques chinoises chez Google, a également exprimé ses félicitations et sa reconnaissance pour les réalisations d'OPPO : "L'influence et le pouvoir des marques chinoises sont en augmentation à l'échelle mondiale. Nous espérons aider plus de marques chinoises à explorer les opportunités, à les saisir et à les créer afin de briller sur

la scène internationale. Cette année, OPPO a brillamment performé (sur la liste) et nous avons été témoins de sa façon exceptionnelle de diriger le développement selon les besoins locaux des consommateurs mondiaux et réaliser ainsi une croissance remarquable grâce à la combinaison entre ses ressources et les perspectives mondiales."

Kantar BrandZ™ est la principale source mondiale de connaissances et d’informations sur l’équité des marques et leur évaluation. En sondant plus de 860 000 consommateurs sur 11 marchés à travers le monde, ce leader mondial des données, des études et du conseil, présente objectivement la valeur des marques dans l'esprit des consommateurs du monde entier.

Depuis le début de ses opérations internationales en 2009, OPPO a établi une présence officielle sur plus de 40 marchés à travers 6 continents à travers le monde. Selon IDC, OPPO détenait 10,8% de la part de marché mondial au premier trimestre 2021, se classant au quatrième rang mondial. À l'avenir, OPPO continuera à fournir des produits technologiques, innovations et nouveaux services à des millions d'utilisateurs, à développer en permanence la valeur de la marque et à améliorer son influence et son positionnement à l'échelle mondiale.