Confinement général : La Conect demande au gouvernement d’assumer sa responsabilité historique

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a réagi aux dernières mesures gouvernementales, en appelant le gouvernement à prendre ses responsabilités.

Réuni virtuellement mardi 11 mai 2021, le bureau exécutif national de la confédération s’est dit conscient de la gravité de la crise sanitaire qui a fait près de 11.500 victimes mais s’est également dit étonné des décisions unilatérales de confinement général qui ont été prises sans considération au côté logistique ce qui a provoqué chaos et encombrement. Et d’avertir que la fermeture des magasins et des moyens de subsistance de plusieurs personnes a aggravé la crise sociale et économique que traverse le pays.

Dans ce cadre, le patronat a appelé le gouvernement à assumer sa responsabilité historique de préserver le tissu économique en accélérant la création des mécanismes nécessaires pour soutenir les secteurs sinistrés et alléger le fardeau des décisions récentes sur les chefs d'entreprise et les professions libérales en reportant le payement des engagements fiscaux et sociaux, en annulant les pénalités et en approuvant des aides financières pour surmonter cette crise avec le moindre préjudice.

En outre, la Conect a appelé à l’accélération de l’opération de vaccination, à garantir son bon fonctionnement et à la généraliser, le tout pour parvenir à l’immunité collective. L’organisation demande aussi qu’on respecte les mesures sanitaires nécessaires notamment la distanciation physique.

Pour rappel, le gouvernement a décidé, en concertation avec la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, un confinement général de 7 jours du 9 au 16 mai 2021.

I.N