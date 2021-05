Confinement - Le ministère des Finances invite au règlement des déclarations fiscales avant le 15 mai

Le ministère de l’Economie, des Finances et du Développement des investissements a publié, ce mardi 11 mai 2021, une série de démarches à suivre pour assurer le dépôt des déclarations fiscales mensuelles et le règlement de leurs impôts et afin de respecter les mesures du confinement général décrété du 9 au 16 mai.

Le ministère indique, donc, que les personnes assujetties à la TVA, et les professionnels qui sont invités à soumettre leurs déclarations fiscales avant le 15 mai devraient :

Effectuer un virement sur les comptes postaux des receveurs des finances dont ils relèvent.

Envoyer les déclarations fiscales et les justificatifs de paiement par voie postale.

Contacter les receveurs, par la suite, afin de déposer la déclaration originale et récupérer le reçu de paiement.

Les personnes ne pouvant pas procéder à un virement postal ont la possibilité d’effectuer leurs déclarations à travers l’envoi d’un chèque par voie postale, aux recettes des finances dont elles relèvent.

Le ministère a tenu à préciser que la comptabilisation des pénalités de retard relatives aux contrats, actes et infractions routières, avait été suspendue jusqu’à la réouverture des recettes des finances.

S.H