Entretien entre Kaïs Saïed et Kamala Harris

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mardi 11 mai 2021, une communication téléphonique de la part de la vice-présidente des USA, Kamala Harris.

La conversation a permis de passer en revue les liens d’amitié solides et ancrés entre la Tunisie et les États-Unis. Il a, également, été question des situations économiques, financières et sociales de la Tunisie, tout en mettant l’accent sur la nécessité de lutter contre la corruption comme étant le pilier d’un Etat de droit démocratique.

A cette occasion, le président de la République a fait part de sa volonté de développer davantage les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les différents domaines surtout dans les circonstances difficiles dans le monde et plus particulièrement en Tunisie.

S.H