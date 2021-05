Faouzi Mehdi supervise une réunion de travail à la Pharmacie centrale

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a effectué, ce mardi 11 mai 2021, une visite de terrain au siège de la Pharmacie centrale de Tunis, au cours de laquelle il a supervisé une séance de travail qui s’est déroulée en présence des cadres de l’institution, d’un certain nombre de représentants d’établissements hospitaliers et de cadres supérieurs du ministère, consacrée au suivi du rythme d’approvisionnement en médicaments destinés aux patients atteints du Covid-19.

Le ministre a autorisé la création d'une cellule représentant l'ensemble des parties prenantes pour assurer la continuité de l'approvisionnement en médicaments en prévision de toutes les urgences.

Il s’est ensuite rendu à la cité du médicament à Radès où il a examiné les conditions de détention, de stockage et de distribution des médicaments aux différentes institutions hospitalières et centres régionaux de la pharmacie centrale, et insisté à cette occasion sur la nécessité de sécuriser le stock national de médicaments et de matériel médical.

M.B.Z