Rafik Abdessalem : Il n’y a pas de démission du gouvernement dans l’agenda !

Le gendre du président d’Ennahdha et membre de son bureau exécutif, Rafik Abdessalem, a tenu à rassurer les siens sur le sort du gouvernement dans un post Facebook publié dans la soirée du 10 mai 2021.





Il a dit que certains espèrent la démission du gouvernement pour que le champ reste libre pour leurs manœuvres. « Je vous rassure ce gouvernement continuera et il n’y a rien dans l’agenda des partis qui le soutiennent concernant sa démission », a-t-il assuré.

M. Abdessalem a ajouté que cela ne voulait pas dire que le gouvernement Mechichi était parfait et qu’il n’avait pas besoin d’être développé et amélioré. « Mais il y a une grande distance entre le développement et la destruction, et entre les illusions et les vérités sur terre », a-t-il conclu.

S.F