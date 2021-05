Conseil de sécurité : Aucun accord sur une déclaration commune à propos des violences à Jérusalem

Le Conseil de sécurité de l’ONU réuni en urgence, lundi 10 mai 2021, à propos des violences à Jérusalem, n’est pas parvenu à s’accorder sur une déclaration commune.

Selon des sources médiatiques concordantes, les Etats-Unis ont assuré qu’un « message public n’était pas opportun à ce stade ». Toutefois, les négociations continueront autour d’un autre texte, même s’il peut être atténué par rapport au document initial. En effet, le projet de déclaration réclamait "à Israël d'arrêter les activités de colonisation, de démolitions et d'expulsions" de Palestiniens, "y compris à Jérusalem-Est". Le Conseil exprimait aussi "sa grave préoccupation face aux tensions et violences croissantes dans la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est".

Rappelons que la Tunisie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU et ce en coordination avec la partie palestinienne et l’appui de la Chine, actuel président du Conseil, la Norvège, l’Irlande, le Vietnam, Saint-Vincent-et-les grenadines et le Niger.

Il s’agit de discuter de la grave escalade qui résulte de l’agression des autorités israéliennes contre les territoires palestiniens occupés, en particulier à Al-Qods et de l’invasion de l’esplanade de la Mosquée Al-Aqsa.

S.H