Le Samsung Galaxy A32 enfin disponible en Tunisie !

Samsung Tunisie annonce que le Galaxy A32 est enfin disponible à la vente.

Hautement accessible, le Galaxy A32 rend l’innovation toujours plus accessible et offre certaines des meilleures fonctionnalités de base de Samsung.





Un design minimaliste et stylé

Le Samsung Galaxy A32 allie un design moderne et harmonieux. Le smartphone devient la prolongation de votre main avec ses caméras arrière incrustées et un dos aux légers reflets chatoyants.

Décliné en Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet et Awesome Blue, le Galaxy A32 arbore le design moderne des Galaxy A 2021.





Un bloc photo complet

Intégrant quatre modules à l’arrière, l’offre photo du Galaxy A32 est complète et maîtrisée. Le capteur principal 64 MP réalise des clichés nets et détaillés de jour comme de nuit. Un module (5 MP) dédié aux portraits offre la possibilité d’ajuster le flou d’arrière-plan pour mettre en valeur le sujet photographié. Le troisième module (8 MP) embarque une optique ultra grand-angle (123°) pour réussir ses photos de groupe ou réaliser de magnifiques panoramas. Enfin, le quatrième capteur (5MP) est consacré au mode macro, pour immortaliser même les plus petits détails du quotidien. En façade, le Galaxy A32 est équipé d’un capteur de 20 mégapixels qui ravira les amateurs de selfies.

Toujours plus lumineux et plus lisse

Le Galaxy A32 est par ailleurs équipé d’un écran 6.4" Infinity U display. Suivre son émission préférée sur le fameux écran Super AMOLED de Samsung est un véritable régal. Grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le défilement est désormais encore plus fluide. La luminosité accrue de 800 nits permet de consulter et de rédiger des publications sur les réseaux sociaux, même en extérieur.

Une expérience visuelle des plus agréables : l’écran certifié «Eye Care» ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction du comportement de l’utilisateur pour réduire la fatigue oculaire grâce au «Eye Comfort Shield »





Le Galaxy A32 cumule les meilleures fonctionnalités de base de Samsung :

• Doté d’une puissante batterie de 5000 mAh. Cette autonomie longue durée, ainsi que la charge rapide 15W, permettent d’utiliser le Galaxy A32 de façon intensive, et de regarder des vidéos ou encore de jouer en toute sérénité.

• Pour une expérience optimale le galaxy A32 intègre un processeur rapide octa-core couplé avec 6 Go de RAM

• Un stockage extensible – Vous ne devriez pas avoir à supprimer vos souvenirs seulement parce que vous manquez d’espace de stockage. Le Galaxy A32 vient avec 128 Go de mémoire interne, et vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de contenu supplémentaire lorsque vous ajoutez une carte microSD.

• Le système de sécurité Samsung Knox intégré protège les informations et les données personnelles en temps réel. Le Galaxy A32 est également sécurisé par un lecteur d’empreinte digitale, situé sous l’écran, pour un déverrouillage simple et intuitif.

Pour plus d’informations, téléchargez l’application SamsungTN : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tn.sumsungtunisie&hl=en_US&gl=US