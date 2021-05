Porsche poursuit la mise en œuvre de sa stratégie E-Performance avec le Macan 100% électrique

Le Macan 100% électrique est prêt à conquérir la route : à l’issue de la phase de test initiale sur l’autodrome du Centre de développement de Porsche à Weissach, les prototypes de la nouvelle génération du SUV compact s’aventurent pour la première fois hors du site de la marque sous un camouflage complet. « Nous passons maintenant aux essais en conditions réelles, une des étapes les plus importantes du processus de développement », annonce Michael Steiner, membre du Directoire de Porsche AG en charge de la Recherche et du Développement. A son lancement commercial en 2023, le Macan 100% électrique aura parcouru quelque trois millions de kilomètres d’essais dans le monde et dans différentes conditions de conduite. Par ailleurs, les prototypes bénéficient d’ores et déjà d’innombrables kilomètres d’essai parcourus dans des environnements virtuels.

Le développement et les essais numériques permettent de préserver les ressources naturelles et d’œuvrer au développement durable. Au lieu d’utiliser des véhicules physiques, les ingénieurs emploient des prototypes numériques. Ces modèles informatiques répliquent les propriétés, les systèmes et les moteurs d’un véhicule avec une grande précision. Les équipes de la marque utilisent 20 prototypes numériques pour réaliser des simulations dans différents domaines du développement, notamment l’aérodynamique, la gestion de l’énergie, l’acoustique et la fonctionnalité des organes de commande et d’affichage.

Sur la base des données collectées lors des simulations, les équipes de la marque ont construit les premiers prototypes physiques du Macan 100% électrique. Ils ont ensuite été régulièrement modifiés au gré du processus virtuel de développement. De même, les données issues des essais sur route sont intégrées directement dans le développement numérique.

Le programme d’essai exigeant du Macan 100% électrique, mené dans des conditions climatiques et topographiques extrêmes, comprend notamment la recharge et le conditionnement de la batterie haute tension, qui doivent répondre à des critères extrêmement stricts. « A l’instar du Taycan, le Macan 100% électrique, avec son architecture 800 V, s’inscrira dans le concept E-Performance de Porsche », assure Michael Steiner, en référence à la stratégie de développement qui a notamment pour objectif d’offrir une autonomie élevée, une recharge rapide et des performances reproductibles faisant référence sur le segment. « Le Macan 100% électrique s’imposera comme le modèle le plus sportif de son segment », conclut-il.

Le lancement commercial du Macan 100% électrique, qui sera la première Porsche construite sur la plateforme de production de modèles électriques PPE (Premium Platform Electric), est prévu pour 2023. Porsche adopte ainsi un positionnement flexible pour aborder la transition vers la mobilité 100% électrique. « En Europe, la demande en véhicules électriques ne cesse de croître. Toutefois, le rythme de cette croissance varie considérablement d’une région à l’autre. C’est pourquoi nous lancerons également une variante à motorisation conventionnelle du nouveau Macan au cours de l’année 2021 », explique Michael Steiner. A l’avenir, les versions thermiques et 100% électriques du nouveau Macan feront l’objet d’un lancement simultané. D’ici là, le nouveau SUV compact a encore des millions de kilomètres d’essai à parcourir, en conditions réelles, mais aussi dans des environnements virtuels.

