La situation en Palestine au cœur d’une conversation entre Kaïs Saïed et Mahmoud Abbas

Le président de la République Kaïs Saïed a eu ce dimanche 9 mai 2021, un entretien téléphonique avec le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, portant sur les développements de la situation en Palestine et les violences exercées contre les droits des Palestiniens désarmés.

A cette occasion, le président de la République a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et sa condamnation des violations israéliennes continues à la Mosquée Al-Aqsa ainsi que sa politique colonialiste, faisant part de la disposition de la Tunisie à jouer son rôle et à soutenir le peuple palestinien vaillant.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a souligné que la Tunisie, en tant que membre arabe du Conseil de sécurité, n’épargnera aucun effort dans ce sens au sein des instances régionales et internationales et en totale coordination avec les frères palestiniens.

Il a, également, rappelé que la Tunisie avait demandé une réunion du Conseil de sécurité pour débattre des violences exercées par les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens.

Pour sa part, le président palestinien a informé le chef de l'Etat des abus commis par les autorités israéliennes contre les Palestiniens, saluant la position de la Tunisie en faveur des droits de la Palestine. Il a proposé en l'occurrence de former une délégation qui aura pour mission d'effectuer des contacts avec plusieurs capitales influentes.

S.H