Quand le ministère du Transport est fier d’exécuter les ordres de Mechichi !

Le ministère du Transport a annoncé, ce dimanche 9 mai 2021, avoir appliqué les recommandations du chef du gouvernement pour assurer le transport de certains citoyens bloqués dans les stations de louages, en ce premier jour de confinement.

Une vidéo circule en masse, aujourd’hui, montant le chef du gouvernement Hichem Mechichi discuter avec le ministre du Transport pour assurer le transport des citoyens. La vidéo a suscité beaucoup de critiques. En effet, la conversation entre le chef du gouvernement et son ministre a été filmée et diffusée sur la toile. Mechichi avait mis son téléphone sur haut-parleur afin de montrer son intervention « exceptionnelle » en faveur des citoyens.

Une dizaine d’années après la révolution et au moment où les Tunisiens pensent avoir instauré l’Etat de droit et rompre ainsi avec le système « des ordres et des recommandations orales », voilà que Hichem Mechichi nous offre un spectacle vivant qui prouve que nous sommes encore loin du compte.

Le chef du gouvernement s’était déplacé ce matin même aux stations de louages de Bab Alioua et Moncef Bey pour inspecter l’application des protocoles sanitaires et des mesures du confinement, interdisant les déplacements et la circulation non seulement entre les villes, mais partout sur le territoire sauf pour extrême urgence et pour les secteurs autorisés.

