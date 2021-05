Jeu Mahba by Ooredoo : 20 000 DT Cash à gagner lilet 27 !

20 000DT CASH à gagner lilet 27 romdhan! Avec le Jeu Mahba qu’a lancé Ooredoo le 26/04 et comme à l’accoutumé, Ooredoo fait preuve de générosité à l’occasion du mois saint et offre à ses abonnés un dernier lots très important lilet 27 !

20 000 DT CASH à gagner le 26 du mois de ramadan. Pour décrocher le grand lot, c’est simple, il suffit de recharger 3DT ou plus le 08/05. Vous entrerez automatiquement dans le tirage au sort prévu le 10/05.

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances d’être l’heureux gagnant !

Les participants auront 100 fois plus de chances de gagner pour chaque recharge faite à partir de leur carte bancaire sur My Ooredoo.

En plus des recharges de 3dt et plus, les abonnés peuvent jouer gratuitement et remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux : page Fb et Instagram ! Restez connecté