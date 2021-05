Grabuges et désobéissance des commerçants au marché central, au souk Sidi El Bahri et au marché aux poissons de Sfax

De vives tensions ont éclaté ce dimanche 9 mai 2021, au marché central de Tunis, au souk Sidi El Bahri ainsi qu’au marché aux poissons de Sfax.

En effet, les marchands ont décidé d’ouvrir leurs commerces contrairement aux dispositions du confinement général décrété par le gouvernement à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 mai 2021. Les commerçants ont forcé les portes et ont manifesté leur désobéissance en voulant travailler malgré les dispositions du confinement. Les forces de l’ordre et la police municipale sont intervenues et ont procédé à la fermeture forcée des marchés. Dans une déclaration à Business News, le maire de Sfax, Mounir Elloumi, a déclaré que "la décision de fermeture était claire et tous ceux qui désobeissent devront assumer leur responsabilité.

Vendredi 7 mai 2021, le gouvernement avait décidé, en concertation avec la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus et freiner les contaminations, dont la fermeture des marchés quotidiens, hebdomadaires et des commerces à l’exception des commerces qui vendent les produits alimentaires

S.H