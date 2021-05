Tunisie : L’inflation passe à 5% au mois d’avril 2021

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie passe à 5% après un repli à 4,8% au mois de mars 2021 et une stabilisation à 4,9% pour quatre mois consécutifs.

C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS). Cette hausse, la première depuis douze mois, est essentiellement due à l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (4,9% contre 4,1%), ainsi que des produits et services de santé (8,8% contre 8,1%) et du transport (2,1% contre 1,3%).

Sur un an, les hausses ont aussi touché les prix des restaurants et hôtels (+9,2%), ceux de la santé (+8,8%), ceux de l’enseignement (+6,7%), ceux de l'habillement et chaussures (+6,6%) et ceux des boissons alcoolisées et tabac (+6,1%).

Par rapport à un mois auparavant, les prix à la consommation augmentent de 1,1% après 0,7% le mois dernier. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix des articles d’habillement de 6%, des prix de l’alimentation de 1,6%, des prix des produits et service de la santé de 0,9% et des prix des produits et services de transport de 0,7%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 5,5%. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 4,9% contre 5,3% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,6% contre 6,4% pour les produits administrés.

I.N