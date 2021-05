Les cigarettes seront vendues dans les grandes surfaces à partir du 1er juin

Les grandes surfaces et les commerces multi-rayons patentés proposeront, à partir du 1er juin 2021, la vente des cigarettes.

Ceci a été rendu possible grâce au décret gouvernemental du 13 avril 2021 autorisant ces commerces à vendre le tabac.

Théoriquement, la vente de tabac était du monopole des débits de tabac uniquement. Au fil des années, les petits étals, les kiosques à journaux et les vendeurs de fruits secs ont commencé à en vendre à des prix légèrement supérieurs aux prix légaux, d’abord à l’unité puis par paquet. Ces dernières années, tout un cartel a été constitué par ces vendeurs non autorisés au point que l’on ne trouve plus sur le marché des cigarettes au prix légal. Toutes sont vendues à des prix supérieurs pouvant atteindre 40% de plus.

On estime à entre 350 et 460 millions de dinars par an la différence de prix payée par les consommateurs au profit de ces cartels. Le gouvernement Mechichi a décidé de mettre le holà en autorisant les magasins à multi-rayons et les grandes surfaces à vendre du tabac afin de couper l’herbe sous le pied des cartels.

Le décret du 13 avril est né et son application est donc prévue pour le 1er juin, comme l’a appris Business News chez une source gouvernementale.

Les cartels, qui ne sont pas prêts à laisser passer cette manne qui leur passer sous le nez, après des années de bénéfices indus au détriment des Tunisiens, ont manifesté dernièrement pour dire qu’ils vont reprendre par la force ce qui leur a été pris.

R.B.H