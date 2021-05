Taoufik Jebali s’insurge suite au refus d’accorder une subvention à El Teatro

Taoufik Jebali, dramaturge, scénariste, metteur en scène, comédien et patron de l'espace El Teatro, s’est indigné, dans un post Facebook daté de jeudi 7 mai 2021, suite au refus de la demande de soutien formulée par El Teatro à la commission de soutien, pour bénéficier d’une subvention de gestion et d’équipements au titre de 2021.

Le refus signé par la critique Faouzia Mezzi est justifié notamment par l’absence de carte professionnelle de Taoufik Jebali, explique le dramaturge.

A ceci, le metteur en scène répond dans ce même post : « El Teatro existe depuis 34 ans, il embauche de manière permanente 14 personnes. Il a été créé avant la mise en place de ces lois archaïques. Cette subvention se donne sans transparence et sans critères clairs, et égalise entre tous. El Teatro produit pas moins de dix œuvres pr an avec ses propres moyens ».

I.N