Hichem Ben Yahia : Le morceau de la fusée Long March repassera sur la Tunisie dans les heures qui viennent

Le scientifique et spécialiste en astronomie, Hichem Ben Yahia, est intervenu ce matin du vendredi 7 mai 2021, sur Shems FM, pour revenir sur la chute incontrôlée d’un élément de la fusée chinoise Long March 5 et livrer les éléments nouveaux sur cet évènement qui inquiète le monde.

Hichem Ben Yahia a précisé que les scientifiques suivent de près la chute de ce « tas de fer » de 21 tonnes qui dégringole à une vitesse vertigineuse sans savoir encore exactement où va situer le point de collision avec la Terre. Il a souligné que la marge d’erreur concernant l’entrée dans l’atmosphère de l’engin est passée de quarante heures à 24 heures situant l’entrée en contact avec la Terre entre le 8 et le 9 mai.

« L’engin repassera une quatrième fois sur la Tunisie dans les heures qui viennent et il ne faut pas s’en alarmer plus qu’il ne faut. Il passe et repasse aussi sur d’autres pays et sa zone de chute a été à peu près évaluée entre 41,5 degrés de latitude nord et 41,5 degrés de latitude sud » a confié le scientifique.

Il a enfin précisé qu’une intervention militaire reste possible mais qu’elle n’a pas encore été décidée, rappelant que seuls quatre pays, dont les Etats-Unis et l’Inde détiennent la technologie capable de détruire l’engin en vol.

M.B.Z