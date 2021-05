ARP- Rached Khiari s’attache à son immunité

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple s’est réuni, ce jeudi 6 mai 2021, et a décidé d’appeler la cellule de crise à examiner le renouvellement des dispositions exceptionnelles afin de garantir la poursuite des travaux du Parlement.

Lors de cette réunion, le bureau a également décidé la tenue d’une séance plénière les 18 et 19 pour examiner une série de projets de lois. D’autres projets de lois ont été soumis aux commissions dont le projet de loi relatif à l’amendement du Code électoral.

Le bureau a pu constater la composition de la commission d’enquête autour des circonstances du décès du jeune Abdessalem Zayeni, à la suite de sa détention dans une prison à Sfax. Il a, également, examiné la démission du député Yadh Elloumi du bloc Qalb Tounes ainsi que la correspondance du député Rached Rached Khiari où il avait exprimé son attachement à son immunité dans le cadre des poursuites engagées à son encontre auprès du Tribunal militaire.

Un mandat d’amener avait été émis par le parquet militaire à l’encontre du député islamiste radical Rached Khiari. On rappelle que l’instruction ouverte est en rapport avec une vidéo diffusée par le député islamiste et dans laquelle il accuse le président de la République de haute trahison et d’avoir reçu des financements du gouvernement américain pour sa campagne de la présidentielle 2019.

S.H