Covid-19 - Nouvelles restrictions durant l'Aïd El Fitr

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé que la commission nationale de lutte contre le coronavirus publiera, ce jeudi soir 6 mai 2021, ses décisions en ce qui concerne la période de l’Aïd, sur la bases des recommandations de la commission scientifique, a rapporté l'agence de presse Tap.

En visite d’inspection à Kairouan dans l’hôpital de campagne, le ministre a indiqué que la commission scientifique a soumis les propositions en ce qui concerne les mesures qui devront être prises pendant l'Aïd El Fitr et qui seront annoncées ce soir. Et d’appeler les Tunisiens au respect de la distanciation physique et à faire des sacrifices pour sauver la vie de leurs proches en évitant d’aller chez eux et de se contenter de fêter l’Aïd à distance, jusqu’à la fin de cette nouvelle vague de contamination.

Mise à jour : Dans un communiqué publié dans l'après-midi, la présidence du gouvernement a précisé qu'une conférence de presse sera tenue demain vendredi à partir de 10h du matin afin d'annoncer les mesures prises. La Kasbah a annoncé que la commission nationale de coordination et de suivi des programmes de lutte contre le coronavirus et la commission nationale de lutte contre le coronavirus resteraient en réunion permanente afin d'examiner les mesures nécessaires à prendre pour lutter contre la pandémie Covid-19.

Lors de sa visite à Kairouan, Faouzi Mehdi a estimé que la situation sanitaire est grave surtout avec la pression continue exercée sur les hôpitaux et sur les services de réanimation. Il a souligné que nos besoins en oxygène ont été multipliés par sept par rapport à la normale, en précisant que le nombre de lits de réanimation est passé de 90 à 400 lits alors que ceux à oxygène ont évolué de 450 à 2.250 lits.

Et de préciser que la production nationale en oxygène est estimée quotidiennement à 100.000 litres alors que nos besoins actuels s’élèvent à 170.000 litres par jour. D’où, la coopération avec le ministère des Affaires étrangères pour contacter l’Algérie qui a assuré, pendant un mois, l’approvisionnement avec les quantités nécessaires en oxygène. La Tunisie est en train de coordonner actuellement avec la Libye à cet effet.

Le pays importe pour la première fois de son histoire moderne de l’oxygène de l’étranger. Néanmoins, des précautions ont été prises pour éviter toute pénurie à cet égard.

Sur un autre volet, le ministre a nié, en réponse aux interrogations des journalistes, « l’existence d’une lenteur des opérations de vaccination » et a assuré que « le rythme de la vaccination est en accord avec les doses disponibles ».

Il a précisé que la vaccination a démarré par 25 centres et s’est étendue actuellement à 50 centres, en soutenant qu’il est possible de doubler le nombre de centres, si besoin est, à condition que les Tunisiens acceptent de manière intensive de s'inscrire dans le système de vaccination.

A lire également Fête de l’Aïd : La commission scientifique propose un confinement général et une interdiction de déplacement entre les villes

Confinement général, interdiction de déplacement entre les villes et des regroupements sont les mesures phares proposées par la commission scientifique de lutte contre le coronavirus.

