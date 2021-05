Cryptomonnaie: Afek Tounes appelle le gouvernement à réviser le code du change et du commerce extérieur

Afek Tounes a déclaré, dans un communiqué publié ce jeudi 6 mai 2021, suivre avec une grande inquiétude les nouvelles récurrentes selon lesquelles certains jeunes ont fait l'objet de poursuites et de restrictions financières de la part de la banque centrale, atteignant le point de geler les virements bancaires en raison de transactions conclues via des monnaies numériques « Cryptocurrency Trading » ou « Mining » ou du Freelance dans un domaine ou un autre.

A lire également Cryptomonnaie : le coup de gueule de Mahmoud Baroudi

Le parti a exprimé son rejet de telles pratiques « prohibitives » et « arbitraires » qui ne sont pas compatibles avec les grandes transformations numériques et financières que connaît le monde. Il appelle la Banque centrale, le ministère des Finances et les autorités judiciaires et de sécurité à gérer de manière flexible ces activités légitimes sur des plateformes mondiales fiables et cotées sur des bourses telles que Coinbase et Binance et de simplifier le processus de déclaration des sources de revenus à la lumière du vide législatif actuel et de la nécessité pour la jeunesse tunisienne de travailler et de profiter d'investissements prometteurs et d’opportunités de travail dans ce domaine entrepreneurial.

Afek Tounes appelle le gouvernement à travailler sur la révision et la mise à jour du code du change et du commerce extérieur, devenu contradictoire avec la réalité économique et de l'investissement en Tunisie et dans le monde, en raison des complications administratives, de la longueur des procédures et du caractère injonctif de nombreuses les transactions financières, y compris celles liées aux nouvelles monnaies numériques telles que Bitcoin et Ethereum et aux portefeuilles financiers électroniques tels que Paypal et Skrill.

Le parti affirme également être en train de travailler au sein du laboratoire économique et social et avec ses députés au Parlement pour préparer un projet de loi-cadre pour réglementer les investissements et travailler dans le domaine des monnaies numériques dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons pour la jeunesse tunisienne et permettre à la Tunisie d'avoir une réelle opportunité d’être pionnière dans ce domaine particulièrement rentable.

M.B.Z