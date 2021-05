La grève des agents du fisc prolongée jusqu’au 17 mai 2021

La grève des agents des finances va se poursuivre jusqu’au 17 mai courant. C’est ce qui ressort d’un document du syndicat de base des agents du fisc, de la comptabilité publique et du recouvrement de l’Ariana, mis à jour au stylo.

Les agents réclament le versement immédiat du montant intégral des primes de contrôle et de recouvrement de 2020 ainsi que la révision des critères de comptabilisation et la fixation d’une date limite pour son versement.

Le syndicat fait porter au ministre la dégradation du climat social et ses répercussions.

La veille la Fédération générale des Finances avait appelé le ministère à présenter des excuses et à renoncer aux menaces en brandissant le mécanisme de réquisition. Elle l’a, également, appelé à verser le montant intégral de la prime de recouvrement.

Un jour auparavant, le ministère des Finances avait soutenu que les agents avaient entamé une grève générale ne respectant pas les procédures légales d’usage, notamment, dans le contexte sanitaire et économique difficile.

Et d’affirmer que la prime de recouvrement et de contrôle des impôts était une prime annuelle accordée aux agents selon un décret gouvernemental. Toutefois et tenant compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise épidémique, le montant minimum de la prime a été fixé à 85% du montant accordé l’année précédente.

Rappelons que les agents et cadres des directions générales des recettes de finances et bureaux de contrôle des impôts ont observé, jeudi 29 avril 2021, un sit-in de protestation de deux heures.

I.N