Décès du dirigeant d’Al Joumhouri Mongi Ellouze

Le dirigeant d’Al Joumhouri, Mongi Ellouze est décédé ce mercredi 5 mai 2021, annoncent ses compagnons politiques sur les réseaux sociaux.

Militant depuis les années soixante-dix dans les rangs du mouvement Perspectives tunisiennes, puis dans le mouvement ouvrier tunisien, où il a été victime d’emprisonnement et de torture, Mongi Ellouze a été le fondateur et dirigeant du Rassemblement socialiste progressiste en 1981 avec Ahmed Najib Chebbi et Maya Jeribi.

Fondateur du Parti démocratique progressiste (PDP) en 2001 avec Ahmad Najib Chebbi, Maya Jeribi et un groupe d'activistes progressistes et démocrates, il a été l'un de ses dirigeants les plus en vue jusqu’à la révolution.

En avril 2012, il fonde le Parti Al Joumhouri dans le cadre de l'unification des forces démocratiques et progressistes suite aux élections d'octobre 2011. Il est resté à la direction du parti jusqu’à son décès.

Paix à son âme.

M.B.Z