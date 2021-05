Ooredoo soutient l’éducation dans les zones rurales

Ooredoo réitère son engagement envers l’éducation en Tunisie et annonce la prise en charge d’un projet visant la mise à disposition de repas sains et équilibrés dans une école primaire de Aïn Draham. L’opérateur a voulu rendre hommage aux enfants des zones intérieures en développant une campagne RSE visant les écoliers, et ce à l’occasion du mois de ramadan.

Suite à un appel lancé par des activistes et la société civile de la région, Ooredoo a décidé de financer les réparations et les travaux de mise à niveau de l’ensemble des installations de la cuisine de l’école en choisissant une entreprise privée spécialisée, permettant ainsi la fourniture de repas sains durant et après le mois de ramadan pour les écoliers de la région.

Cette action s’inscrit dans la stratégie RSE de la marque, marquée par un choix citoyen visant le soutien de l’éducation dans les milieux défavorisés, pilier incontournable en vue de rétablir l’ascenseur social. Après une première expérience à Béjà, l’opérateur continue à soutenir les écoliers du nord-est tunisien en attendant de généraliser l’expérience sur d’autres zones de la Tunisie.

Une nouvelle étape dans une dynamique citoyenne que l’opérateur a voulu renforcer durant ce mois saint parce que le mois de ramadan est avant tout un mois de partage. À travers le projet, l’opérateur réitère son engagement à mettre ses ressources et moyens à la disposition des tunisiennes et des tunisiens les plus défavorisés.

L’opérateur poursuivra cette stratégie de soutien de l’éducation dans les zones intérieures à travers la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement d’autres établissements scolaires.