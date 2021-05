L’Elysée rend hommage à Béchir Ben Yahmed

La présidence de la République française, a rendu hommage hier, mardi 4 mai 2021, au fondateur du journal « Jeune Afrique », Béchir Ben Yahmed, décédé le 3 mai des suites du Covid-19 .

Dans un communiqué publié sur le site de l’Elysée, Emmanuel Macron a salué « un homme de presse et de conviction qui a accompagné et éclairé les indépendances africaines, qui a insufflé une fraternité d’âme entre les Etats de ce continent, et qui a incarné la profondeur du lien indéfectible entre la France et l’Afrique ».

Béchir Ben Yahmed est décédé à 93 ans, au matin de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ni la présidence de la République tunisienne, ni celle du gouvernement ne lui ont rendu hommage. Seul le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a consacré un post sur sa page officielle à Béchir Ben Yahmed où il a salué un journaliste d’exception et adressé ses condoléances à la famille du défunt.

M.B.Z