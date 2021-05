Hichem Ben Yahia : L’étage de la fusée Long March 5 est passé deux fois par dessus la Tunisie

Le scientifique et spécialiste en astronomie, Hichem Ben Yahia, est intervenu ce matin du mercredi 5 mai 2021, sur Shems FM, pour revenir sur l’affaire du lanceur chinois Long March 5 dont un énorme morceau devrait entrer en collision avec la Terre dans les jours prochains.

L'étage principal de la fusée Long March 5, lancée par les chinois jeudi dernier, afin de mettre en orbite le module central « Tianhe » qui servira de lieu de vie aux astronautes, est en train de redescendre de manière incontrôlée sur Terre.

Il s’agit de l’un des plus grands morceaux d'engin spatial, mesurant trente mètres de long, cinq mètres de diamètre et pesant 21 tonnes à retomber sur Terre sans aucun contrôle.

Hichem Ben Yahia a précisé que l’engin est déjà passé deux fois par dessus la Tunisie, ajoutant qu’il devrait entrer en collision avec la Terre entre le 8 et le 12 mai et qu’il y a de très fortes probabilités qu’il s’écrase sur l’océan.

Il est à noter que l’objet chute à une vitesse de plus de 25.500 km/h et à une altitude comprise entre 170 et 372 kilomètres, selon le scientifique il pourrait survoler la Tunisie une troisième fois s’il ne s’écrase pas avant. Il est si rapide qu’il fait le tour de la terre en seulement 90 minutes.

M.B.Z