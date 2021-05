Sfax : L’armée blanche garde le sourire

Jolis sourires de trois femmes médecins de Sfax qui, malgré leur fatigue, persévèrent par leur courage et leur détermination. Elles font honneur aux médecins, elles font honneur aux Tunisiennes.

Un manque d’oxygène a poussé à des transferts vers d’autres hôpitaux. On voit, dans la photo ci-dessous, les ambulances prêtes à accueillir les malades du covid pour le transfert d’urgence.

Certains journalistes osent, malgré les témoignages et les photos, à démentir et à dire que tout va bien.

Il n’y a pas qu’à Sfax où la situation est tendue, tous les hôpitaux et les cliniques privées sont débordés. Il y en a même où on aurait vu des malades à même le sol, nous rapportent des témoins.

Nos médecins sont fatigués et manquent terriblement de reconnaissance de la part de nos politiques et de nos médias. Ils sont interdits de faire part de leur fatigue, de la situation catastrophique et du débordement, afin de ne pas semer la panique.

Pendant que notre armée blanche est sur le front face au covid, les Tunisiens continuent à fréquenter les cafés et les souks, sans respect des distanciations, le chef du gouvernement fait du tourisme religieux entre Kairouan et Djerba, le président de la République est aux abonnés absents, les policiers sont occupés à chasser les non-jeûneurs.

R.B.H