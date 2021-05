Où est passé Kaïs Saïed ?

Le président de la République, Kaïs Saïed, a disparu des radars depuis plus d’une semaine. Sa dernière activité relayée par la présidence de la République remonte au 22 avril et cette absence inhabituelle alimente, ce soir du jeudi 29 avril 2021, les rumeurs sur la toile tunisienne.

Ces dernières semaines, le chef de l’Etat a beaucoup bougé, souvent dans des endroits plutôt fréquentés et pratiquement toujours sans masque. Sa dernière virée dans un café d’El Mnihla où il flânait parmi ses gardes du corps et les clients, buvant sa tasse sur le comptoir, sans aucune protection, a beaucoup fait parler d’elle.

« Kaïs Saïd aurait-il chopé le Covid-19 ? » s’interrogent les internautes qui sont de plus en plus nombreux à s’étonner de l’arrêt net des activités présidentielles. La rumeur commence à enfler et jusqu’à l’heure la présidence de la République n’a pas réagi.

M.B.Z