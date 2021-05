Celio fait tomber le slip

La filiale tunisienne de la marque vestimentaire française Celio vient de lancer une campagne de publicité qui a bien fait bouger les réseaux sociaux.

On y voit un homme sur une cuvette de WC, slip aux genoux. Bien visibles, le slip d’antan revenu à la mode et les chaussettes. On découvre, dans la foulée, qu’on peut aller aux toilettes avec sa veste, mais sans son pantalon… Tous les produits exposés dans l’affiche sont bien entendus vendus par la marque…

Les uns ont été choqués, d’autres amusés et d’autres dégoûtés par la campagne de publicité.

Mahdi Bahi a déclaré « Et voilà, on nous fait tomber nos pantalons ! ».













Bent Trad a écrit : « Un slip brika ? Manque-t-on de perturbations ? La prochaine fois, mettez les en string !».

S.T a écrit : « C’est ce qu’on peut appeler une pub de merde ! ».

La marque a réussi à faire le buzz autour d’elle, mais il n’est pas sûr que le bad buzz soit vraiment une bonne chose pour stimuler les ventes.

R.B.H.