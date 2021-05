« DO » de Ooredoo, une marque à part entière inspirée par les jeunes

« C’est une offre généreuse avec des forfaits data qui peuvent aller jusqu’à 100 Gb à seulement 82 dinars. Son noyau, c’est la personnalisation », a affirmé le directeur de la Transformation digitale chez Ooredoo Tunisie, Haythem Bennaceur pour présenter la nouvelle offre « DO » lancée par l’opérateur, mercredi 28 avril 2021, lors d’un point de presse virtuel sur Zoom.

« DO » est inspirée par les jeunes pour les jeunes. C’est ce que l’on retiendra, également, de la présentation de cette offre qui se veut une « marque à part entière » où « le client devient son propre opérateur ». Selon Haythem Bennanceur, l’offre « DO » permet à ses abonnés de concocter leurs forfaits selon leurs besoins.

« Grâce à un simulateur, le client peut composer et piloter son forfait data et voix, bénéficiant, par la même occasion de 10% de forfait gratuit », a-t-il ajouté notant que « DO » correspond parfaitement « au caractère affirmé de la génération Z ».

A travers les partenariats qu’il a pu tisser avec Starz Play, Discovery, UFC Arabia, Artify… , Ooredoo Tunisie donne accès, sur l’offre « DO », à des services de gaming, VOD et musique, négociés à des tarifs exceptionnels.

« On parle également d’un accès au Club privilège de Big Deal, de 50% de remise aux abonnés Gold sur le site Teskerti.tn, 5% de remise pour les taxis Intigo », a précisé Haythem Bennaceur.

Pour profiter de cette offre, il suffit d’accéder au menu y afférent sur l’application My Ooredoo. Avec un parcours 100% digital, l’opérateur donne, ainsi, à l’expérience client une nouvelle dimension qui s’inscrit dans l’esprit de sa stratégie de transformation digitale et avec les besoins de ses abonnées.

Selon le directeur de la Transformation digitale chez Ooredoo, cette offre est assortie de packs de smartphones, de SIM « DO », de gifts gratuits… disponibles uniquement sur le e-shop Ooredoo. L’opérateur assure les livraisons gratuitement partout en Tunisie.

Commentant le lancement de cette offre « digitale et exhaustive » à la fois, le directeur général de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashed El Khater a déclaré : « Nous poursuivons notre stratégie de digitalisation orientée client en modernisant notre offre pour satisfaire les attentes d’une cible qui gagne du terrain sur le marché. Avec les mutations que le secteur connaît ces dernières années, nous avons décidé d’aller en avant dans la digitalisation de nos offres et l’offre DO suit cette logique qui continuera à se développer dans nos esprits et nos réalisations ».

N.J & Communiqué