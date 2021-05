DO, la nouvelle offre 100 % digitale by Ooredoo

Une offre « all inclusive » plus adaptée aux exigences des jeunes branchés





Ooredoo annonce la commercialisation de sa nouvelle offre 100% digitale, DO. Le premier opérateur en Tunisie vient d’organiser une conférence de presse digitale pour présenter ce nouveau-né.

Dans le cadre de l’adaptation de ses offres aux exigences de la jeune clientèle connectée, Ooredoo a conçu une nouvelle offre « Do » à la fois digitale et exhaustive (voix, data, contenu, gaming …). Une offre sur-mesure conforme aux exigences d’une population high tech en croissance exponentielle en Tunisie comme dans la région.

Cette offre s’inspire du slogan « Ahna el digital » (nous sommes le digital) qui incarne la domination de l’opérateur sur la digitalisation du secteur à travers une avancée au niveau technique (plus haut débit) comme au niveau du contenu (large panoplie de contenus). Une stratégie qui permet à l’opérateur de garder l’écart par rapport à la concurrence et consolider son leadership.

“Nous poursuivons notre stratégie de digitalisation orientée client en modernisant notre offre pour satisfaire les attentes d’une cible qui gagne du terrain sur le marché. Avec les mutations que le secteur connaît ces dernières années, on a décidé d’aller en avant dans la digitalisation de nos offres et l’offre DO suit cette logique qui continuera à se développer dans nos esprits et nos réalisations ”, a déclaré monsieur Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie.

Do, un parcours client 100% digital

L’offre Do est accessible uniquement sur les canaux digitaux : l’abonné peut changer d’offre gratuitement sur l’appli My Ooredoo soit acheter une Sim Do en ligne sur eshop Ooredoo http://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/et se faire livrer gratuitement.

Le client peut découvrir, activer et profiter de tous les avantages et services en un simple clic au niveau de l’appli My Ooredoo. L’assistance client se fera également exclusivement sur le canal digital, le client n’aura qu’à soumettre sa demande sur l’un de ces canaux : WhatsApp, Messenger, live chat sur l’appli et site web ainsi que l’espace FAQ dédié à cette fin et aura une réponse rapide.

DO, l’univers des services à contenu

Pilier incontournable de la nouvelle utilisation de la data, l’offre DO offre une panoplie de services à contenu. Entre gaming, musique et vidéos à la demande (VOD), les abonnés auront du contenu riche à exploiter.

Coté gaming, l’abonné aura des packs inédits pour l’utilisation des plus grands jeux mobiles de la place. Ces packs permettent aux gamers d’exploiter des volumes data dédiés à chaque jeu mobile sur des périodes prédéfinis à des prix étudiés.

En terme de musique, l’abonnement Samm3ani sera proposé gratuitement aux abonnés Do en plus d’un prix promotionnel pour les tonalités internationales.

Pour les VODs, les amateurs de séries, films et sports auront des offres exclusives sur les plateformes Starz Play, Discovery, UFC Arabia et plus encore. La plateforme Artify est disponible également avec une période d’essai gratuite.

DO, le maximum de forfaits à moindre coût

Dans une logique d’optimisation, l’offre DO se démarque par sa générosité en termes de forfaits avec ses Pass Internet et Recharges qui offrent 10% de volume supplémentaire à un tarif très réduit tout en réduisant les coûts (SMS & voix au meilleur coût sur le marché).

Cette équation à multiples variables est résolue par la satisfaction du client qui demande des packs à la carte, capables de lui permettre de maximiser l’utilisation de ses supports numériques tout en minimisant le budget alloué. Une équation qu’Ooredoo a toujours su maîtriser vu son approche de proximité de flexibilité.

À travers l’offre DO, l’abonnée choisit le volume (voix et data) adéquat à ses besoins tout en bénéficiant d’un Bonus exceptionnel (jusqu’à 10%). La fourchette des minutes en voix varie entre 15 et 300 minutes (5 heures), la fourchette data varie de sa part entre 100 Mo et 30 Go. Les forfaits internet proposés par DO illustrent la générosité de l’offre (100Gb à 82 DT et 70 Gb à 57,500 DT) pour 60 jours de validité.

DO, des partenariats qui facilitent la vie

L’offre DO permet aux abonnés d’obtenir des accès privilégiés à d’autres plateformes de commerce en ligne, utiles pour faciliter la vie quotidienne. Il s’agit de Club privilèges (offres spéciales), teskerti.tn (remises et offres exclusives) et Intigo (remises).

À travers cette approche de partenariat, Ooredoo appuie les startups tunisiennes et facilite la vie de ses abonnés, deux objectifs au cœur de l’approche de l’opérateur.

Ooredoo a conçu Do pour devenir une offre active qui continuera à surprendre ses clients avec toute une feuille de route continue de nouveaux services, forfaits et produits exclusifs. Do est une aventure qui va être pérenne et surprenante.