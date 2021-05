Covid-19 : Une quarantaine obligatoire de 7 jours à l’hôtel pour les voyageurs

La porte-parole du gouvernement Hasna Ben Sliman a donné plus de précisions à propos de l’isolement obligatoire qui concerne les voyageurs arrivant en Tunisie. Lors de la conférence de presse, tenue mercredi 28 avril 2021, de nouvelles mesures anti-Covid ont été annoncées par le gouvernement dont un isolement obligatoire de 7 jours et la réalisation d’un test RT-PCR entre le 5e et 7e jour.

Hasna Ben Slimane a assuré que les autorités sont en train de mettre en place des mesures spécifiques au niveau des aéroports et des passages maritimes et terrestres.

Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé a fait savoir que la quarantaine se fera désormais dans les hôtels et non dans les lieux de résidence. Elle a indiqué que le séjour sera aux frais des voyageurs, ajoutant qu’une liste des hôtels dédiés sera publiée incessamment.

Les dispositions renforcées visant les voyageurs découlent de la propagation rapide des variants du Covid-19. Le Britannique circule déjà activement en Tunisie. Les autorités appréhendent l’arrivée des variants brésilien, sud-africain et indien très virulents.

Les nouvelles mesures annoncées mercredi seront applicables du 3 au 16 mai 2021, avec possibilité de changement suivant l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie.

I.L