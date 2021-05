Première mondiale du Toyota bZ4X Concept

Toyota vient de présenter au Salon de l’Automobile de Shanghai un concept-car qui préfigure le prochain Toyota bZ4X, le premier d'une série de véhicules 100% électriques à batterie zéro émission.

Le Toyota bZ4X Concept, un SUV de taille moyenne à transmission intégrale, s’inscrit dans la transition de Toyota pour passer d’un constructeur automobile traditionnel à une entreprise dédiée à offrir une meilleure mobilité pour tous.

Le « bZ » est un acronyme pour « beyond Zero » (au-delà de zéro), soulignant l’engagement de Toyota à atteindre non seulement zéro émission de carbone et la neutralité carbone, mais aussi à aller au-delà pour faire progresser l’environnement, les individus et la société dans son ensemble.

Le nouveau Toyota bZ4X Concept a été développé par Toyota Motor Corporation en partenariat avec Subaru Corporation, en s'appuyant sur les compétences et l'expérience spécifiques de chaque entreprise. La commercialisation de la version définitive devrait commencer mi-2022.

Le Toyota bZ4X Concept est un véhicule qui est davantage qu'un simple moyen de transport. C’est aussi un espace confortable et connecté où les gens peuvent passer du temps ensemble lors d'un voyage.

Le style extérieur du Toyota bZ4X Concept anticipe les attentes élevées des clients pour un véhicule électrique sans compromis. Sa forme générale allie dynamisme et fonctionnalité, combinant la position de conduite élevée caractéristique d’un SUV avec une carrosserie bénéficiant d’une solide posture, bien ancrée sur la route. Le design du bZ4X Concept offre des surfaces sensuelles, associées à un style précis et high-tech.

A la place de la calandre traditionnelle, la partie avant se distingue par un ensemble d’optiques, d'éléments aérodynamiques et de capteurs, offrant une approche stylistique nouvelle et une forte présence sur la route.

Le Toyota bZ4X Concept est construit sur la nouvelle plate-forme modulaire e-TNGA, développée spécifiquement pour les véhicules électriques. Un empattement long et des porte-à-faux courts contribuent à créer un habitacle particulièrement spacieux et accessible. L'espace pour les jambes à l'arrière est similaire à celui offert par les berlines du segment D.

La partie avant de l’habitacle est conçue autour d'un « module de conduite » qui donne au conducteur le sentiment d’une connexion directe à la route et aux informations importantes. L’implantation basse du tableau de bord dégage une visibilité panoramique et accentue la sensation d'espace. Les commandes sont regroupées autour de la console centrale, et sont conçues pour une reconnaissance et une utilisation faciles. L’affichage numérique du tableau de bord du conducteur est positionné juste au-dessus du volant, de sorte qu’un mouvement des yeux minimal suffit pour consulter les informations.

Le développement du bZ4X Concept a bénéficié des plus de 20 ans de leadership de Toyota dans l'électrification des véhicules, ainsi que des compétences en matière de qualité, durabilité et fiabilité qui ont fait la réputation de l'entreprise. Cela permet au groupe motopropulseur électrique - moteur, unité de commande et système de gestion de la batterie - d'offrir une efficacité et une autonomie de premier ordre.

Les qualités environnementales de la voiture sont encore renforcées par un système de recharge solaire embarqué qui augmente l’autonomie. Grâce à la grande expérience de Toyota dans le développement des technologies de batteries pour ses modèles hybrides auto-rechargeables et hybrides rechargeables, la batterie de plus grande capacité et plus puissante requise par le Toyota bZ4X Concept offre des performances durables, maintenant l'autonomie de la voiture même lorsque les températures baissent.

La transmission intégrale, connectée aux moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, a été développée en collaboration avec Subaru. L’expérience et l'expertise de Toyota et de Subaru ont été combinées pour offrir au bZ4X Concept les meilleures capacités de traction de sa catégorie. Le système confère au Toyota bZ4X Concept de véritables capacités tout-terrain, et il garantit aussi une sécurité et une sérénité supplémentaires aux conducteurs sur la route, quelles que soient les conditions.

Le Toyota bZ4X Concept est le premier véhicule au monde à bénéficier d’une direction « steer-by-wire » à commande électrique. Cette technologie offre au conducteur un meilleur contrôle du véhicule, éliminant les interférences générées par la surface de la route et le freinage, donnant ainsi une réponse plus précise en fonction de la vitesse et de l’angle de braquage du véhicule. Le système « steer-by-wire » permet également de remplacer le traditionnel volant circulaire par une commande au design unique. Le conducteur n’a plus besoin de bouger ses mains autour du volant lors d’un virage, ce qui ajoute au plaisir de conduite de la voiture.

Le bZ4X Concept est le premier modèle à recevoir la nouvelle dénomination bZ – beyond Zero - de Toyota. D'ici 2025, Toyota prévoit d'introduire 15 véhicules 100% électriques à batterie, dont 7 modèles « bZ ».

Cette nouvelle génération de véhicules 100% électriques à batterie permettra aux clients de changer leur véhicule sans inconvénient, tout en réalisant tous les avantages qu'une voiture entièrement électrique peut offrir. Cet objectif est atteint grâce à un développement axé sur l’humain et en offrant une mobilité adaptée à la vie réelle des gens.

Les modèles Toyota bZ contribueront également à atteindre l'objectif de neutralité carbone. La neutralité carbone fait référence aux approches et initiatives visant à neutraliser les émissions de CO2 dans l'ensemble du cycle de vie du véhicule, c’est-à-dire la fabrication, la distribution, l'utilisation, le recyclage et l'élimination finale.

D'ici 2025, la gamme mondiale de Toyota comptera plus de 70 véhicules électrifiés, dont au moins 15 modèles 100% électriques à batterie.

En Europe, cela se traduira en 2025 par un mix de motorisations composé de plus de 70% d'hybrides, de plus de 10% d’hybrides rechargeables et de plus de 10% de modèles zéro émission - à la fois 100% électriques à batterie et à pile à combustible.

D’après communiqué