L'observatoire pour la défense de la civilité de l'Etat appelle le gouvernement à en finir avec son soutien aux obscurantistes

L’observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat a condamné, dans un communiqué publié dimanche 25 avril 2021, l’attaque au couteau de Rambouillet.

Le 23 avril 2021, un Tunisien muni d'un couteau a pénétré dans le commissariat de Rambouillet, où il s’est attaqué à une fonctionnaire âgée de 49 ans, selon les autorités françaises. Lardée de coups au niveau de la gorge, la victime a succombé à ses blessures.

L’observatoire estime que les actes de ce criminel sont le fruit du projet "obscurantiste" et "takfiriste" qui est enraciné, encouragé et propagé dans notre société par certains islamistes qui sont arrivés depuis une dizaine d’années au pouvoir, dénonçant ce qu’il qualifie de « silence complice du gouvernement ».

« Le gouvernement est le complice d’une propagation de l’obscurantisme en Tunisie en gardant le silence face à ce qui s’est passé à l’aéroport, en prenant la défense des islamistes comme c’était le cas avec la planque d’El Karadhaoui ou encore en procédant à de multiples nominations suspectes », lit-on dans le communiqué.

L’organisation nationale n’a pas manqué de rappeler la nécessité d'éloigner la religion et ses commerçants de la politique et de l’administration tunisienne. Elle a, dans le même contexte, appelé le gouvernement à en finir avec son soutien douteux à l’islam politique au nom de l’assise parlementaire et au détriment de l’intérêt national.

On rappelle que les députés Al Karama avaient le 15 mars dernier provoqué un scandale au sein de l’aéroport Tunis-Carthage en essayant d’obliger les services de sécurité à permettre à une femme fichée S17 de prendre l’avion malgré son interdiction de voyage, s’en prenant aux sécuritaires et dépassant leurs prérogatives en tant qu’élus.

I.M.