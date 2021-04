Qalb Tounes : L'emprisonnement de Nabil Karoui est l’un des facteurs de la crise !

Le parti Qalb Tounes a appelé, dans un communiqué publié samedi 24 avril 2021, les partis politiques à éloigner les institutions militaire et sécuritaire de tout tiraillement politique ou partisan.

Le parti estime que l’emprisonnement de Nabil Karoui est l’un des facteurs contribuant à la crise politique que traverse le pays réitérant qu’"il bénéficie encore de la présomption d’innocence et qu’il est un prisonnier politique".

Le parti a affirmé que la priorité devrait être donnée à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et les répercussions économiques et financières qui en découlent, appelant à l’apaisement politique et à la conjugaison des efforts pour sortir de la crise.

I.M.