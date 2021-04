Le FMI adresse une lettre à Mechichi à propos des réformes

Business News a obtenu en exclusivité une correspondance datée du 23 avril 2021 adressée au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Dans cette lettre, le FMI assure qu’il restera un partenaire fiable pour la Tunisie. Il y est également question du programme de réformes que va présenter la délégation tunisienne en ces termes : « Je conviens avec vous que le programme devra accomplir un double objectif : stabiliser l'économie dans l’immédiat et atteindre une croissance durable, respectueuse de l’environnement et riche en emplois à moyen terme. En ce qui concerne les réformes, je suis également d’accord avec vous qu’il est crucial de s’attaquer de manière décisive au problème de la soutenabilité des finances publiques et de la dette, d’opérer des réformes ambitieuses des entreprises publiques, de la masse salariale dans la fonction publique et des subventions énergétiques, ainsi que de continuer d’améliorer le climat des affaires, la stabilité du secteur financier et l’inclusion financière, la protection sociale et la gouvernance ».

La directrice générale du FMI a également salué le fait que les réformes prioritaires pour la Tunisie aient fait l’objet d’un dialogue entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les partenaires internationaux. « Pour assurer une reprise vigoureuse, il est crucial de s’appuyer sur un programme de réforme qui serait le produit de ce dialogue et qui s’attaquerait aux principales vulnérabilités et difficultés du pays », ajoute Mme Georgieva.

Enfin, la directrice générale du FMI dit avoir chargé son équipe d’entamer les entretiens techniques avec les autorités tunisiennes dès réception du programme de réformes.

Pour rappel, une délégation tunisienne de haut niveau doit se rendre à Washington pour négocier un programme de soutien avec le FMI. On apprend d’ailleurs dans la correspondance que le gouvernement tunisien a sollicité un nouveau programme à l’appui du programme de réforme dans une lettre du 19 avril.

S.F