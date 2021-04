Nader Masmoudi élu membre de l’American Academy of Arts and Sciences

Le mathématicien Nader Masmoudi a été élu membre de l’American Academy of Arts and Sciences, samedi 24 avril 2021.

Né en 1974 à Sfax, Nader Masmoudi est le premier et seul mathématicien à remporter la médaille d’or de son pays aux Olympiades internationales de mathématiques en 1992.

Après avoir obtenu son baccalauréat, il a poursuivi ses études en France. En 1999, il a obtenu un doctorat en mathématiques portant sur les problèmes asymptotiques en mécanique des fluides.

Après ses études, Nader Masmoudi a fait une carrière scientifique à l’unité Cermade de Paris-Dauphine avant de s’installer à New York. Il travaillait en tant que chercheur en mathématiques au Courant Institute of mathematical sciences de l’université de New York depuis 2008.

En 2011, il a reçu la médaille du meilleur article scientifique paru dans la revue scientifique Annales Henri Poincaré. Il est aussi nommé chercheur honoraire à l’institut de mathématiques Clay en 2014.

En 2015, il a été l’un des lauréats de la chaire d’excellence de la fondation sciences mathématiques de Paris.

Nader Masmoudi a décroché le prix Fermat 2017, conjointement avec l’allemand Simon Brendle, pour ses travaux remarquables de profondeur et de créativité en analyse des équations aux dérivées partielles non-linéaires et en particulier pour ses contributions récentes à la résolution de problèmes de stabilité hydrodynamique soulevés dès la fin du XIXème siècle par les pères fondateurs de la mécanique des fluides moderne.

I.M.