Kamel Akrout fustige le gouvernement Mechichi

L'ancien conseiller à la sécurité nationale à la présidence de la République, l'amiral Kamel Akrout, a livré, dans un statut partagé ce samedi 24 avril 2021, sur les réseaux sociaux, ses impressions sur l’actualité.

« Nous nous sommes réveillés sur un autre drame, un autre terroriste qui tue des innocents au nom de la religion. L’un des disciples des obscurantistes qui inoculent leur venin à nos jeunes et notre peuple pacifique depuis dix ans en se vantant toujours de piété… Vos enfants étudient dans les meilleures écoles et universités occidentales, et les jeunes du peuple sont embrigadés, envoyés aux massacres et nuisent à l'image de leur pays ... » a-t-il écrit, commentant l’assassinat commis hier par un Tunisien contre une policière, agent d’accueil, dans un poste de police dans les Yvelines en France.

« Nous nous sommes réveillés sur l’annonce du décès de 107 personnes des suites du Covid-19. Sur des hôpitaux qui manquent d’appareils à oxygène et de lits équipés pour recevoir les malades. Nous nous sommes réveillés en apprenant que quelqu'un qui quémandait de l'argent à New York pour le dépenser en salaires, et qui nomme presque chaque jour un conseiller, vient de nommer conseiller avec le rang de ministre quelqu’un qu’il a démis de ses fonctions à la tête de la compagnie aérienne nationale il y a quelques jours car la compagnie a fait faillite » a-t-il poursuivi. Kamel Akrout évoquait la situation sanitaire critique dans le pays et l’information de la nomination d’Elyes Mnakbi, ancien PDG de Tunisair au poste de conseiller du chef du gouvernement.

« Allez y dépensez l’argent, la Tunisie est riche comme Crésus… S’il avait été dans une entreprise privée il aurait été démis pour mauvaise gestion et incompétence… Peut-on être plus insouciant, plus inconscient alors qu’il s’agit de l’avenir du pays. Peut-on être aussi peu responsable envers le peuple et ses besoins comme maintenant ? » a conclu l’Amiral.

M.B.Z