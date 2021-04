L’Amen Bank propose la distribution d’un dividende de 2,150 dinars par action

L’Amen Bank propose de distribuer 56,93 millions de dinars de dividendes pour l’exercice 2020, soit 2,150 dinars par action.

Pour cet exercice sévèrement impacté par la crise du Covid-19, la banque a réalisé un bénéfice de 99,66 millions de dinars fin 2020 contre 145,16 millions de dinars un an auparavant.

L’Amen Bank tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) mardi 27 avril 2021 à 13h30 à son siège social, en adoptant les moyens de communication à distance.

Les actionnaires sont invités à consulter l’espace Actionnaires de la banque pour s’enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l’assemblée mis à leur disposition, notamment le formulaire spécial de vote. Ils sont également invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel, soit à le déposer directement au siège social d’Amen Bank (Départements des titres du marché). Il n’est tenu compte que des votes reçus avant l’expiration du jour précédent la réunion de l’assemblée générale.

Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l’Assemblée, via le lien d’accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions. Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l’assemblée, au plus tard le 20 avril 2021.

Rappelons que la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait autorisé, dans une note datée du 19 mars 2021, les banques et aux établissements financiers à distribuer des dividendes au titre des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020.

I.N