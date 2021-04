La grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique annulée

La Chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique a annoncé dimanche 11 avril 2021 la reprise de la distribution.

Cette décision vient après la tenue d’une réunion de négociation entre des représentants de la chambre syndicale et la fédération des services relevant de l’Utica, d'un côté, et des responsables du ministère de l’Industrie, de l'autre. Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu d'un accord relatif aux revendications des professionnels.

La distribution de bouteilles de gaz domestique reprendra, d’après la chambre syndicale. La grève des distributeurs prévue du 12 au 14 avril courant a donc été annulée.

Le syndicat a exigé l’activation des dispositions incluses dans la l’accord conclu le 17 décembre 2018 avec le ministère de tutelle. L’accord prévoit l’augmentation de la prime de distribution sur les trois années 2019, 2020 et 2021 (300 millimes pour chaque année). Il prévoit également l’ajustement automatique de la prime selon les prix du carburant et l'inclusion d'une subvention de 40 millimes en transport directement dans la facture et la mise à jour de la décision le 14 octobre 2005.

I.M.