Kaïs Saïed s'explique sur la caricature présentée à Mechichi et Ghannouchi le 9 avril

Le deuxième jour de sa visite officielle, le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré samedi 10 avril 2021 des citoyens tunisiens installés en Egypte.

Le président de la République a rassuré la communauté tunisienne lors d'un mot prononcé à l'occasion, en indiquant que les autorités égyptiennes œuvrent pour surmonter toutes les contraintes liées à l’obtention du visa.

Kaïs Saïed a profité de l’occasion pour rappeler l’histoire du poète tuniso-égyptien Bayrem Ettounsi qui a été exilé d'Égypte par les Britanniques en raison de sa poésie nationaliste. Il a également souligné l’importance du message de la caricature dessinée par Bayrem Ettounsi, qu’il avait montrée au président du Parlement et au chef du gouvernement le 9 avil, jour de la fête des Martyrs, en fustigeant "le manque de volonté politique à trouver une issue à la crise". La piqûre adressée par Kaïs Saïed à Rached Ghannouchi et Hichem Mechichi a fait éclater de rire tous les présents.

Notons que la caricature représente l’image d’une femme portant à son front un croissant surmonté d’une étoile à cinq branches étendue sur un lit - en référence à la Tunisie et au drapeau national. A son côté, se tient un homme en costume, le médecin, et un pharmacien qui porte à sa main une ordonnance dans laquelle est écrit « Un parlement national respectable ».

En bas du dessin on peut lire cette légende : « Le médecin au pharmacien : Prépare-lui ce médicament, et avec la grâce de Dieu, elle guérira ».

Kaïs Saïed s’est rendu au Caire le 9 avril 2021 et y reste jusqu’au 11 du mois courant en réponse à l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.

La communauté tunisienne en Egypte compte 3606 personnes. Cette présence contribue à renforcer les liens d’amitié qui existent entre la Tunisie et l’Egypte.

De nombreux cadres tunisiens sont établis en Egypte et contribuent à faire rayonner le savoir-faire tunisien dans plusieurs domaines. Des artistes et des créateurs tunisiens se rendent régulièrement au pays des Pharaons, attirés par sa culture unique et ses monuments historiques.





I.M.