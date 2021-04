Le dialogue national : un artifice de plus

Franchement, que faut-il attendre d’un dialogue national sinon qu’il ne ferait que retarder les échéances des mesures douloureuses que le pays devra consentir pour lui éviter de sombrer corps et biens. Car enfin, des initiatives du même type ont bien eu lieu auparavant. Aurait-on oublié Carthage I et Carthage II et leurs fameuses feuilles de route respectives ? A quoi cela a-t-il servi ? A pas grand-chose sinon presque rien. Ou plutôt à dévoiler que, chez nous, ce genre de démarche s’apparente plus à un marché de dupes qu’à une réelle volonté de redresser le pays et de redonner espoir à sa population. Et il n’est nul besoin de faire étalage de faits et d’indicateurs statistiques pour l’attester. La Tunisie ressemble à un corps meurtri, gangréné par la corruption sur lequel sont penchés des apprentis-sorciers dits « technocrates », inspirés par des lobbies et des mafias en tout genre.

Le dialogue national que prône l’UGTT est de la même veine : bercer d’illusions le même peuple comme l’a fait Ennahdha avec sa fumeuse politique de consensus. Car, quand bien même ce dialogue aboutirait à un « pacte », celui-ci, comme ses précédents, risque d’être rapidement jeté aux oubliettes, dévoilant un engagement de façade qui masque des raisons inavouées où l’intérêt de l’organisation prime sur l’intérêt de la nation.

L’accord signé, ce mercredi 31 mars 2021, entre le gouvernement et l’UGTT sur « un plan de réforme du système de compensation, de la fiscalité et des établissements publics » ne serait-il pas en fait qu’un subterfuge dilatoire dans la mesure où des projets de réforme de la politique de compensation, comme de la fiscalité, de la fonction publique et des entreprises nationales existent mais dorment dans les tiroirs du gouvernement ou de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ? Depuis 2014, tous ces domaines de réforme ont fait l’objet d’une multitude d’études, de débats d’experts de tout bord et même de plan de réforme. Tunisair en est d’ailleurs l’exemple emblématique. Tout le tralala fait autour de cet accord ne serait-il pas qu’artifice pour satisfaire une exigence du Fonds monétaire international (FMI) formulée à la suite de ses récentes consultations au titre de l’article IV de ses statuts ? Exigence qui n’est d’ailleurs satisfaite qu’à moitié puisque l’institution financière multilatérale exige aussi que tout programme de réforme devra être accompagné d’un cadre budgétaire à moyen terme. Autrement dit, pour le FMI, les intentions importent peu si elles ne sont pas soutenues par un schéma de financement de moyen terme clair et précis. « Le programme de réforme et le cadre budgétaire à moyen terme associé devraient être soutenus par un pacte social, les principales parties prenantes s'engageant à soutenir les réformes qui relèvent de leur compétence », stipule le Fonds précisant même que ce « pacte social devrait couvrir une gamme de domaines de réforme, y compris les négociations salariales dans le secteur public, la réforme des subventions et des entreprises publiques, l'informalité, la politique fiscale (y compris l'équité), la lutte contre la corruption et l'environnement des affaires ».

Certes, on aurait pu se convaincre que cet accord constitue en soi un pas vers la bonne direction et nullement un faux-semblant. Cela n’écarte pas plus le doute quant à la sincérité de l’engagement des parties prenantes, dès lors que le lendemain même de la signature de cet accord, la direction centrale de l’UGTT soutient une grève générale décrétée par l’Union régionale de Sfax prévue le 8 avril 2021 sur tout le gouvernorat. En tout cas, il faudra bien plus pour convaincre le FMI et, par voie de conséquence, les autres bailleurs de fonds et les investisseurs qui constatent que le pays produit annuellement à peine ce qui lui est nécessaire, n’arrivant presque plus à pouvoir honorer ses échéances de dette.

Durant la décennie 2000, le PIB réel par habitant a évolué à un rythme annuel moyen de 3,5%. Ce rythme a chuté à 0,5% sur la période 2010-2019. Pour cette année 2021, on prévoit un PIB réel par habitant de l’ordre de 5930 dinars. C’est, à très peu de chose près le même montant enregistré en 2010. Sauf que, entre temps, l’endettement du pays a plus que doublé. L’encours de la dette publique est passé de 41 milliards de dinars à 90 milliards de dinars environ entre 2010 et 2020. Autrement dit, pendant toute une décennie, le pays a vécu au-delà de ses moyens sans garantir son futur. Il faudra en payer aujourd’hui le prix fort. Celui que dictera le FMI, n’en déplaise à Noureddine Taboubi.