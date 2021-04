Orange Digital Center et Invest for Jobs lancent un programme de formation Soft et Management Skills

Du 15 mars au 15 juin 2021, et pour renforcer leurs engagements respectifs envers l’employabilité des jeunes, Orange Digital Center et Invest for Jobs, en collaboration avec le Technopole de Sfax, unissent leurs efforts et lancent un programme d’initiation à la vie professionnelle, au profit des étudiants des universités de Sfax, Gabès, Gafsa, Mahdia et Kasserine.

Ce programme se présente comme une porte d’entrée à la vie professionnelle et vient compléter la formation académique des jeunes par des modules de formations gratuits, assurés par des experts certifiés en Soft et Management Skills.

Il est important de souligner que ces formations visent plus de 300 étudiants, dont 80% sont des jeunes filles, de l’École Nationale d'ingénieurs de Sfax, l’École Nationale d’Électronique et des Télécommunications de Sfax, l’Institut Supérieur des Études technologiques de Mahdia, l’École Nationale d'Ingénieurs de Gabès, l’Institut Supérieur des Études Technologiques de Kasserine, l’Institut Supérieur des Études Technologiques de Gafsa et la Faculté des Sciences de Sfax.

Le contenu du programme d’initiation à la vie professionnelle a été conçu de façon à offrir aux étudiants la possibilité de suivre des formations en ligne et en présentiel autour des thématiques suivantes :

Design Thinking

Prise de parole en public

Réussir son entretien

Développer son leadership

Confiance en soi & estime de soi

En plus des formations gratuites, Orange Tunisie et Invest for Jobs organisent des sessions de speed-recruiting et job fairs permettant de mettre en relation les jeunes talents formés avec des recruteurs du secteur des TIC. Ainsi, ces étudiants auront l’occasion d’appliquer les compétences acquises sur terrain, de les valoriser et d’accéder à des opportunités d’emploi intéressantes.

Cette initiative s’intègre dans le plan stratégique de l’opérateur et témoigne de son engagement envers l’inclusion numérique en Tunisie ainsi que sur le continent Africain et au Moyen-Orient, dans le but de propulser de nouveaux talents numériques et les préparer aux nouveaux métiers de demain.

La coopération est soutenue par la Coopération Allemande à travers l’Initiative spéciale Formation et emploi, qui agit sous la marque Invest for Jobs, et est mise en œuvre par la GIZ en Tunisie.