Les erreurs de Bawsala mettent en colère les députés

L’association Bawsala a publié le taux de présence des députés et, il semble fortprobable que ces taux soient erronés pour un certain nombre des représentants du peuple.

Ainsi le cas de Hussein Jenayah. Son taux de présence est de 95%, d’après ce qu’il a dit et ce qui est attesté dans les registres du parlement, mais à qui Bawsala a collé 0%.

Idem pour le député Nabil Hajji dont le taux de présence dans différentes commissions est de 100%, mais qui enregistre, d’après Bawsala, des absences.

Abir Moussi, lésée également par des chiffres erronés, a violemment réagi accusant l'ONG d'être au service d'Ennahdha pour casser sciemment le PDL.

Les deux députés ont réagi à travers des posts Facebook, clément pour Nabil Hajji et très virulent pour Hussein Jenayah, pour manifester leur désapprobation de ces comportements de l’ONG censée être neutre et équidistante vis-à-vis de tous les députés. M. Jenayah va jusqu’à publier des captures Facebook montrant comment l’une des nouvelles recrues de Bawsala, anciennement du NDI, se moquait de Abir Moussi et de feu Zine El Abidine Ben Ali.

Ce n’est pas la première fois que Bawsala « fait des erreurs » dans le taux de présence des députés. Il y a un an, le député Hichem Ben Ahmed a découvert sur Business News qu’il était un absentéiste alors que son taux de présence réel était de 100%. Depuis, notre journal a cessé de relayer les chiffres de Bawsala en matière d’absentéisme des députés. Visiblement, nous avons bien fait, puisque les erreurs n’ont pas cessé pour autant.

R.B.H