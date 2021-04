France - Vers une réouverture des lieux de culture et terrasses à la mi-mai

Le président de la République français, Emmanuel Macron, s’est adressé, dans la soirée de mercredi 31 mars 2021, à ses compatriotes. Dans son allocution, il a annoncé une batterie de mesures portant en particulier sur la réadaptation du calendrier scolaire et l’accélération de la vaccination afin de freiner la propagation du virus SARS-Cov-2, responsable de la pandémie Covid-19.

Emmanuel Macron a indiqué que les cours se feraient, à présent, à la maison pour les écoles, collèges et lycées et ce jusqu’au 12 avril, date à laquelle commenceront des vacances scolaires généralisées à tout le territoire français.

Il a précisé ensuite que la rentrée se ferait physiquement en deux temps : le 26 avril pour les maternelles et les écoles primaires et le 3 mai pour les collèges et lycées.

« Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l’université pour une journée de cours par semaine », a-t-il ajouté.

Rappelant que 8,5 millions de Français avaient déjà reçu leur première injection et que 3 millions avaient finalisé la vaccination contre le SARS-Cov-2, Emmanuel Macron a assuré que d’ici l’été 2021, tous les Français de plus de 18 ans qui souhaitent être vaccinés pourraient le faire.

Il a détaillé, dans ce sens, le calendrier de vaccination expliquant que les citoyens âgés de plus de 55 et souffrant de maladies chroniques pourraient prendre directement rendez-vous pour se faire vacciner chez leur médecin traitant ou pharmacien avec le vaccin AstraZeneca.

« A partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. A partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l’ensemble des Françaises et Français de moins de 50 ans (…) », a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est de la réouverture des lieux de culture, cafés, bars et restaurants, le président de la République français, a signalé qu’un calendrier serait communiqué au début de l’été au plus tard, notant que certains lieux de culture seraient autorisés à rouvrir progressivement dès la mi-mai « avec des règles strictes » et « sous conditions » pour les terrasses.

N.J. d'après communiqué